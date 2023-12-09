السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة: مدارس المحافظة جاهزة لاستقبال الناخبين بانتخابات الرئاسة

مدارس الجيزة تستعد
مدارس الجيزة تستعد للإنتخابات الرئاسية

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن مقار لجان الانتخابات الرئاسية بكل أحياء ومراكز ومدن وقرى المحافظة جاهزة تماما لاستقبال الانتخابات الرئاسية، وتقديم أوجه الدعم اللوجستي الكامل للعملية الانتخابية وتوفير المناخ الملائم للناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر وظهور المحافظة بالشكل الحضاري اللائق بها.

وأضاف محافظ الجيزة، أن جميع اللجان الانتخابية جاهزة لاستقبال الناخبين غدا الأحد في أولى أيام الانتخابات والمقرر عقدها أيام 10، 11، 12 ديسمبر الحالي.

وأكد محافظ الجيزة المتابعة المستمرة على مدار الساعة لانتظام سير العملية الانتخابية وإزالة أية معوقات من شأنها أن تعكر صفو العملية الانتخابية مع التشديد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعامل الفوري حيال أي بلاغات وشكاوي واردة من المواطنين. 

رفع درجة التأهب القصوى 

كما شدد محافظ الجيزة على تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوي المواطنين بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية، مؤكدًا على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة التأهب القصوى بجميع المديريات والقطاعات الخدمية وتوفير كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لمتابعة الحالة العامة للجان وتلافي أي ملاحظات. 

وناشد محافظ الجيزة المواطنين بالنزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

وكانت أنهت محافظة الجيزة استعداداتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية القادمة والمقرر لها أيام 10، 11، 12 ديسمبر الجاري، في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية للجان الانتخابات بالمحافظات. 

واطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي استعدادات مختلف أجهزة المحافظة النهائية للعملية الانتخابية من تجهيز المقرات الانتخابية "العامة والفرعية" من حيث النظافة ورفع كفاءة المرافق والإضاءة الداخلية والخارجية للمقرات، وجميع الإجراءات اللازمة لخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق.

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