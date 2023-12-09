"تعليم الدقهلية": مدارس المحافظة جاهزة للتصويت بالانتخابات الرئاسية

أعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عن جاهزية مدارس الدقهلية كمقار لـ630 لجنة انتخابية للتصويت بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها غدًا الأحد، وتستمر حتى الثلاثاء.

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وأكد شعبان أن المدارس المخصصة كمقار للانتخابات تم تجهيزها بالأثاث الذي يليق بالشعب الدقهلاوي، كما تم تجهيز حجرة الاقتراع بكل مقر، وتم الانتهاء من نظافتها وفرشها بالأثاث المناسب، ووضع لوحات إرشادية باسم اللجنة ورقمها.

وأضاف شعبان أنه جرى تزويد المدارس بكل الإمكانيات اللازمة لتوفير مناخ جيد للناخبين، وذلك لسرعة وسهولة نقل الناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات من البوابة لحجرة الاقتراع.

غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم تجهيز غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لمتابعة الانتخابات الرئاسية، وجاهزيتها للتواصل المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، والفرعية بالإدارات التعليمية، والانعقاد الدائم لغرفة العمليات وتواجد مديري عموم الإدارات التعليمية في محيط اللجان وتذليل كافة العقبات على مدار الساعة.

وأكد وكيل الوزارة على جميع القيادات والمعلمين والعاملين بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، بالإضافة إلى أبنائنا الطلاب ممن لهم حق التصويت الانتخابي، على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات مسئولية قومية وواجب وطني على جميع أبناء الوطن.

يخوض 4 مرشحين الانتخابات الرئاسية 2024 وهم من قبلت الهيئة الوطنية للانتخابات أوراق ترشيحهم عقب استيفاء كافة شروط الترشح حيث يتم طباعة بطاقات الانتخابات تحتوي على أسماء ورموز المرشحين لخوض الانتخابات وهم:-

1 - المرشح عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي ورمزه الانتخابي النجمة.

2 - المرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي ورمزه الانتخابي الشمس.

3 - المرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد ورمزه الانتخابي النخلة.

4 - المرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري ورمزه الانتخابي السلم.