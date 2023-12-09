السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لحظة تدمير 21 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ24 ساعة الأخيرة (فيديو)

تدمير آلية عسكرية
تدمير آلية عسكرية إسرائيلية

عرضت قناة الغد فيديو نشرته كتائب القسام يوثق لحظة تدمير 21 آلية عسكرية إسرائيلية خلال آخر 24 ساعة.

وأعلنت "القسام"، في وقت سابق، أن مقاتليها استهدفوا قوات وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للأفراد، واشتبكوا معها من المسافة صفر، وأوقعوا قتلى وجرحى. 

 

يأتي هذا بالتزامن مع ما كشفته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية عن إصابة 5 آلاف جندي إسرائيلي في غزة منذ 7 أكتوبر، بينهم أكثر من  2000 جندي معاق.

بينما قال باحثون إن الأرقام أكثر بكثير، وأن ما تنشره الصحف الإسرائيلية هو ما تسمح القيادات العسكرية الإسرائيلية بنشره، ويكون تمهيدًا لمرحلة مقبلة، مثل إعلان وقف الحرب بسبب الخسائر.

 

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