السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مشاهد مؤلمة تعرض لها الأطفال الفلسطينيون فى جباليا.. ماذا رأوا؟

أطفال غزة
أطفال غزة

نزح العديد من الأسر الفلسطينية ومعهم أطفالهم من مخيم جباليا، بعدما قصف الاحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى الإندونيسي، وبالطريق شاهد الأطفال مشاهد مؤلمة لن تغيب أبدا عن الذاكرة من قسوتها، فما الذي رأوها؟

يحكي الطفل الفلسطيني لمراسل قناة الغد، أنه أثناء النزوح شاهد الناس متقطعين أشلاء على الطريق، وعند البوابة الإلكترونية، رأى قوات الاحتلال الإسرائيللي تقوم بتفتيش الفلسطينيين، وتعريتهم من ملابسهم، وتوجيه الأوامر لهم بالجلوس والوقوف مرارًا وتكرارًا.

وقال طفل آخر: "خرجنا من جباليا من البوابة الإلكترونية، في شارع صلاح الدين، يتم تفتيشك وتقوم قوات الاحتلال باستفزاز الناس، ثم باحتجازهم، يقوم بالاعتداء عليهم وتعريتهم، ورأيته يطلق النار على الناس، والناس يجروا يفروا".

وأردف: "أصعب موقف مريت به إنه في الشارع ترى أشلاء ناس متقطعين".

طفل ثالث يحكي ما تعرض له، قائلًا: "كنا نائمين سمعنا ضرب نار، الناس تجري في الشارع وصراخ، وقف قصف المستشفى الإندونيسي، أبي قال يلا نطلع، وعند الحاجز يطلب اليهودي منا نقف ونجلس، نرفع الهوية، وطلب من الناس يخلعوا الملابس، أصعب موقف مجزرة جباليا، رأيت الناس مترمية في الشوارع متقطعين، لأول مرة أشوفه، وحلمي فلسطين تتحرر ونعيش بسلام". 


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