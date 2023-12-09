السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فضيحة كبرى.. سر إعلان إسرائيل عن إصابة 5 آلاف جندى بينهم 2000 معاق

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

قال رجا طلب، باحث سياسي، إن كشف صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية عن إصابة 5 آلاف جندي إسرائيلي في غزة منذ 7 أكتوبر، بينهم أكثر من  2000 جندي معاق، هو فضيحة كبرى، رغم الفضائح الكثيرة، لكن القتلى في الميدان مسألة في غاية الحساسية.

ولفت إلى أن إسرائيل تتبع سياسة "سُمح بالنشر" بين فترة وأخرى، وتقوم بإدراج الأرقام بصورة هادئة، بحيث لا يشعر المجتمع بأن هناك أعدادًا كبيرة من القتلى.

وأكد أن هذا الرقم متواضع مقارنة بأعداد الدبابات التي دمرت، وأن الأرقام أكثر من ذلك بكثير، موضحًا أن السماح بنشر الأرقام هو نوع من التمهيد للرأي العام الإسرائيلي لمرحلة مقبلة، فقد يكون هناك اتفاق أن الموعد النهائي لهذه الحرب قبل نهاية العام، أو بداية العام المقبل، وهذه الأرقام تأتي باتجاه تمهيد الرأي العام لحجم الخسائر، ليقول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حجم الخسائر هو ما أدى لوقف الحرب.

وأردف: "جيش الاحتلال عاجز عن تحقيق أي إنجاز، وقد شاهدنا الأبرياء المدنيين وقد جردوا من ملابسهم، الجمهور الإسرائيلي يعلم أنها أكذوبة، كما أن الاحتلال كان يحاول بالأمس الإفراج بالقوة عن أحد الجنود الذين أسروا في غزة، ولم يؤسر يوم 7 أكتوبر، لكنه فشل وأدت المحاولة لمقتله، فهناك تراكم فشل دعائي وميداني جعل جيش الاحتلال في أسوأ أوضاعه".

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