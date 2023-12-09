وسائل إعلام: انفجار ضخم يهز قطاع غزة (فيديو)

عرضت قناة الغد لقطات توثق لحظة وقوع انفجار ضخم هز قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع احتدام القتال بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

ووقعت اشتباكات بين الفصائل وقوات الاحتلال بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، واستهدف الاحتلال محيط مدارس الأونروا في جباليا بقطاع غزة، وهناك عشرات المصابين إثر قصف استهدف منزلًا بدير البلح وسط غزة.

يأتي هذا بالتزامن مع ما كشفته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية عن إصابة 5 آلاف جندي إسرائيلي في غزة منذ 7 أكتوبر، بينهم أكثر من 2000 جندي معاق .

بينما قال باحثون إن الأرقام أكثر بكثير، وأن ما تنشره الصحف الإسرائيلية هو ما تسمح القيادات العسكرية الإسرائيلية بنشره، ويكون تمهيدًا لمرحلة مقبلة، مثل إعلان وقف الحرب بسبب الخسائر.

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