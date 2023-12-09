موعد بدء فرز اللجان الانتخابية.. وسائل للاستعلام عن اللجان الانتخابية

تتصاعدة حدة البحث عن موعد بدء فرز اللجان الانتخابية وذلك قبل انطلاق أول أيام عملية الاقتراع الرئاسي 2023 الأحد المقبل حيث تتم عملية الفرز عقب انتهاء الوقت المخصص لعملية التصويت وفقا للجدول الزمني الذي اعتمده الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض.

موعد بدء فرز اللجان الانتخابية

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض أن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 ستجرى بإشراف قضائي كامل في كافة اللجان الفرعية بجميع محافظات الجمهورية وأن موعد بدء فرز اللجان الانتخابية سيكون في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر أخر أيام الانتخابات وفقا للجدول الزمني.

ويتم تجميع نتائج التصويت في اللجان العامة التابع لها اللجان الفرعية في كافة محافظات الجمهورية عقب عملية الفرز وإعلان نتائج التصويت وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من المرشحين الاربعة وعدد الأصوات الباطلة ومنها إلى الهيئة الوطنية العامة للانتخابات لإعلان الفائز.

وسائل للاستعلام عن اللجان الانتخابية

خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات 5 وسائل للاستعلام عن اللجان الانتخابية تم تفعيلها خلال الأيام الماضية ويمكن من خلالها معرفة مقر اللجنة التس سيدلي بها كل فرد بصوته ممن لديهم حق الاقتراع وفقا للدستور والتي تتلخص فيما يلي:-

الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات https://www.elections.eg/home.

الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للانتخابات عبر الفيس بوك Neaegypt.

البريد الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية elections @ nea.eg.

nea.eg. خدمة الدليل الصوتي عبر الرقم 140.

خدمة الرسائل القصيرة عبر الرقم الساخن 5151.

وجميع الوسائل السابقة يدخل فيها المواطن رقمه القومي المكون من 14 رقم في الخانات المخصصة لذلك ويحصل على مقر تصويته في الانتخابات الرئاسية.

مراكز الاقتراع

خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية 2024 نحو 9376 مركز اقتراع في كافة محافظات الجمهورية تضم نحو 11631 لجنة فرعية يشرف عليها نحو 15 ألف قاضي فيما وجهت الهيئة نحو 14 منظمة دولية و6 منظمات محلية و22340 متابعا محليا و115 وسيلة إعلامية لتغطية الانتخابات.

اقرأ أيضا

التعليم: 8563 مدرسة تستعد للانتخابات الرئاسية 2024