السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسقف طما يدعو للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

نيافة الأنبا إسحق
نيافة الأنبا إسحق أسقف طما

حرص عدد من قادة الكنائس المسيحية بمصر والنشطاء الأقباط على تشجيع ودعم المصريين للمشاركة بالتصويت في الأنتخابات الرئاسية التي تنطلق غدًا الأحد.

دعا نيافة الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها ابناء الايبارشية في المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2023 م.

وقال الأنبا إسحق في بيان له: ادعو كل طوائف الشعب وفئاته المختلفة للخروج بصورة تليق بالوطن الغالي مصر وتعبر عن الوطنية والانتماء والحب لهذا الوطن، حفظ الله مصرنا الغالية.
 

الانتخابات الرئاسية 2024

وتنطلق غدًا الأحد الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية 2024، حيث سيتوجه ملايين المصريين إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين هم السيد عبدالفتاح السيسي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد.

وأعدت وزارة الداخلية خطة لتأمين العملية الانتخابية التي ستجرى على مدار 3 أيام، اعتبارًا من غدٍ الأحد وفقًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

وترتكز الخطة الأمنية على عدة ثوابت يأتي في مقدمتها الاهتمام بتوفير المناخ الآمن للمواطنين، وتأمين قيامهم بممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم الانتخابية، مع التأكيد على عدم التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.

تأمين الانتخابات

وقامت وزارة الداخلية بكل قطاعاتها برفع درجات الاستعداد القصوى لتأمين العملية الانتخابية، بجميع المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن، بالإضافة إلى وضع خطط لانتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع على مستوى الجمهورية.

وتتضمن خطة وزارة الداخلية تدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة وعناصر البحث الجنائي، وتكثيف الدوريات الأمنية داخل وخارج المدن وبكل الطرق والمحاور، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة.

وسيكون لعناصر الشرطة النسائية دور مهم في خطة تأمين العملية الانتخابية، حيث ستعمل الشرطة النسائية على توفير كل الاحتياجات اللازمة لمساعدة الناخبين من كبار السن والمرضى وذوى الهمم.

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