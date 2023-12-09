السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب الحرية المصرى يطالب جميع المصريين بالنزول للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

حزب الحرية المصرى
حزب الحرية المصرى

طالب حزب الحرية المصرى جميع المصريين بالنزول الى اللجان للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية؛ المقرر إجراؤها خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء.

وأكد الحزب أن "المشاركة فى الانتخابات ضرورة وطنية؛ لمواجهة التحديات التى تهدد الأمن القومى؛ ولكى نبعث رسالة للعالم بأن جميع المصريين على قلب رجل واحد".

من جانبه، دعا ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصرى؛ جميع المصريين بالنزول إلى صناديق الانتخابات للإدلاء بأصواتهم؛ إيمانًا بأن المشاركة حق دستورى يحميه القانون.

وقال، فى فيديو بثه عبر صفحة حزب الحرية على وسائل التواصل الاجتماعى: "شعبنا العظيم فى كل ربوع مصر، من شمالها إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها.. مصر على أعتاب انتخابات رئاسية للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.. تتطلب منا جميعًا المشاركة الإيجابية فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم لرسم ملامح المستقبل".

واجب وطنى

وأضاف: "من أجل مصر.. انزل شارك.. واختار من يمثلك فى فترة رئاسية جديدة.. المشاركة فى الانتخابات مسئولية وواجب وطنى.. لمواجهة التحديات والمخططات التى تهدد أمن مصر القومى".

وتابع: "من أجل مصر.. هننتظركم أمام لجان الانتخابات فى أيام 10 و11 و12 ديسمبر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

كما دعا النائب معتز محمود، نائب رئيس حزب الحرية المصرى، الشعب المصرى للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، موضحًا أنه واجب على كل مواطن الإدلاء بصوته والتعبير عن رأيه ليقرر مصير هذا الوطن في تلك المرحلة الدقيقة للغاية.

وقال، فى فيديو بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعى: "أيها الشعب المصرى الأبى؛ الشعب الذى أنقذ الأمة العربية والإسلامية.. أناشدك أيها الشعب العظيم أن تدلى بصوتك فى الانتخابات الرئاسية القادمة.. لما له من أهمية قصوى للأمن القومى المصرى فى ظل المخططات التى تستهدف أمن مصر واستقرارها.. ولذلك لا بد أن نثبت للعالم أننا كتلة صلبة ولا يمكن تقسيمنا".

أما النائبة أمل سلامة، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصرى؛ فطالبت جميع الشعب المصرى بالمشاركة الكثيفة فى الانتخابات الرئاسية؛ مؤكدة أن التصويت فى الانتخابات يمثل مشاركة فى صناعة القرار.

وأكدت، فى فيديو تم بثه عبر صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعى: أن المرأة والشباب سيكون لهم دور مهم فى الانتخابات الرئاسية القادمة.. كلنا منتظرينكم أمام اللجان فى الانتخابات الرئاسية، لكى يكون الاحتشاد بشكل يليق بمصر وتاريخها وحضارتها.

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