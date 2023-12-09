كاتب فلسطيني لـ"الدستور": مصر سد منيع أمام مخطط تهجير الفلسطينيين

قال عصمت منصور الكاتب الصحفي الفلسطيني والمتخصص في الشأن الإسرائيلي، إن استخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو داخل مجلس الأمن الدولي أمس وإحباط قرار وقف إطلاق النار في غزة، متوقع ويصب في خانة دعم إسرائيل.

وأوضح منصور أن موقف مصر شكل أحد العوامل المهمة في التصدي لفكرة التهجير في قطاع غزة خاصة وان المخطط الإسرئيلي كان واضح منذ البداية، وبموافقة أمريكية ولكن الموقف المصري والفلسطيني والأردني والشعبي وتضافرهم معا وصلابة الموقف المصري شكل سد منيع في وجه مخطط التهجير وساهم في احباطه.

منصور: اسرائيل تراجعت عمليا عن مخطط التهجير بفضل الموقف المصري

وقال منصور في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن إسرائيل رغم أنها تراجعت عمليا عن مخطط التهجير بفضل الموقف المصري، إلا أنها تحاول فرض التهجير كأمر واقع على مصر وفلسطين وخلق أزمة إنسانية ودفع الناس للهجرة نحو الجنوب ونحو رفح وهذا يحتاج الى مزيد من التمسك والثبات والتصدي للظروف الحالية، حيث تقوم اسرائيل في سبيل تحقيق ذلك بتدمير كافة مقومات الحياة وهذا يفرض حالة هروب وظروف انسانية قد تجعلنا في مواجهة السيناريو.

وشدد منصور على أن الدور المصري لاغنى عنه في أي تهدئة أو ترتيبات لغزة قبل وبعد الحرب، بحكم الجوار والمكانة التاريخية والثقل المصري وحضورها، يجعل الدور المصري لا غنى عنه والأدوار الأخرى مكملة له فمصر تملك الثقة لدى مختلف الاطراف والقدرة على التاثير وينطلق من ثوابت تجعل الموقف الفلسطيني يؤمن به ويرتاح له حيث تعمل مصر على حماية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني .

منصور: استخدام واشنطن للفيتو متوقع

وحول استخدام واشنطن لحق الفيتو داخل مجلس الأمن وإحباط قرار وقف إطلاق النار في غزة، قال ان استخدام واشنطن للفيتو، متوقع لأنه يعبر عن موقف الادارة الامريكية في دعم اسرائيل معتبرا ان استخدام الفيتو حجر عثرة في طريق انهاء الحرب المدمرة والإبادة التي تشنها اسرائيل ويعطي ضوء اخضر لها على التمادي في جرائمها.

وتعليقا على القصف الإسرائيلي على خان يونس تحديدا في جنوب غزة قال منصور ان واشنطن لم تضع خط احمر او سقف زمني لاسرائيل ولكنها وضعت اجندة امريكية وجدول اعمال امريكي خاص يفرض نفسه، ولكن الان هناك ضغوط دولية وانتخابات في واشنطن وربما تضغط واشنطن على اسرائيل وربما نهاية العام قد تكون نهاية لهذه العملية.