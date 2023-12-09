السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كاتب فلسطيني لـ"الدستور": مصر سد منيع أمام مخطط تهجير الفلسطينيين

عصمت منصور
عصمت منصور

قال عصمت منصور الكاتب الصحفي الفلسطيني والمتخصص في الشأن الإسرائيلي، إن استخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو داخل مجلس الأمن الدولي أمس وإحباط قرار وقف إطلاق النار في غزة، متوقع ويصب في خانة دعم إسرائيل.

وأوضح منصور أن موقف مصر شكل أحد العوامل المهمة في التصدي لفكرة التهجير في قطاع غزة خاصة وان المخطط الإسرئيلي  كان واضح منذ البداية، وبموافقة أمريكية ولكن الموقف المصري والفلسطيني والأردني والشعبي وتضافرهم معا وصلابة الموقف المصري شكل سد منيع في وجه مخطط التهجير وساهم في احباطه.

txt

أستاذ قانون دولي: إسرائيل مستمرة في إبادة قطاع غزة أمام أنظار العالم

منصور: اسرائيل تراجعت عمليا عن مخطط التهجير بفضل الموقف المصري

وقال منصور في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن إسرائيل رغم أنها تراجعت عمليا عن مخطط التهجير بفضل الموقف المصري، إلا أنها تحاول فرض التهجير كأمر واقع على مصر وفلسطين وخلق أزمة إنسانية ودفع الناس للهجرة نحو الجنوب ونحو رفح وهذا يحتاج الى مزيد من التمسك والثبات والتصدي للظروف الحالية، حيث تقوم اسرائيل في سبيل تحقيق ذلك بتدمير كافة مقومات الحياة وهذا يفرض حالة هروب وظروف انسانية قد تجعلنا في مواجهة السيناريو.

وشدد منصور على أن الدور المصري لاغنى عنه في أي تهدئة أو ترتيبات لغزة قبل وبعد الحرب، بحكم الجوار والمكانة التاريخية والثقل المصري وحضورها، يجعل الدور المصري لا غنى عنه والأدوار الأخرى مكملة له فمصر تملك الثقة لدى مختلف الاطراف والقدرة  على التاثير وينطلق من ثوابت تجعل الموقف الفلسطيني يؤمن به ويرتاح له حيث تعمل مصر على حماية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني .

txt

السفير جمال بيومى: أمريكا تجيز استخدام "الفيتو" لصالح إسرائيل

منصور: استخدام واشنطن للفيتو متوقع

وحول استخدام واشنطن لحق الفيتو داخل مجلس الأمن وإحباط قرار وقف إطلاق النار في غزة، قال ان استخدام واشنطن للفيتو، متوقع لأنه يعبر عن موقف الادارة الامريكية في دعم اسرائيل معتبرا ان استخدام الفيتو حجر عثرة في طريق انهاء الحرب المدمرة والإبادة التي تشنها اسرائيل ويعطي ضوء اخضر لها على التمادي في جرائمها.

وتعليقا على القصف الإسرائيلي على خان يونس تحديدا في جنوب غزة قال منصور ان واشنطن لم  تضع خط احمر او سقف زمني لاسرائيل ولكنها وضعت  اجندة امريكية  وجدول اعمال امريكي خاص يفرض نفسه، ولكن الان  هناك ضغوط دولية وانتخابات في واشنطن وربما تضغط واشنطن  على اسرائيل  وربما نهاية العام قد تكون نهاية لهذه العملية.

مصر الاسرئيلي إسرائيل الولايات المتحدة الفيتو مجلس الأمن الدولي غزة وقف إطلاق النار

الأكثر قراءة

صلاح "200" يسجل ويصنع فى عودة ليفربول لصدارة البريميرليج

هواتف محمولة ودلايات.. كيف كشفت الأجهزة الأمنية "مذبحة دار السلام"؟

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

تجهيزات لجان الانتخابات الرئاسية في مدينة الشروق (فيديو)

رقم قياسي جديد لصلاح بعد هدفه في شباك كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

عاجل.. القسام تستهدف غرف قيادة الاحتلال فى المحور الجنوبى لغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

عبد الرحيم طايع

مواسم الانتخابات مواسم الحرية

وائل لطفي

شد أجزاء

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «3»

منى رجب

المرأة المصرية وانتخابات الرئاسة

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟