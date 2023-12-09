السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير جمال بيومى: أمريكا تجيز استخدام "الفيتو" لصالح إسرائيل

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الولايات المتحدة الأمريكية تجيز دائمًا استخدام "الفيتو" لصالح إسرائيل، ومن المدهش أنها كانت تشكو أن الروس دائمًا هم الذين كانوا يستخدمون "الفيتو" في قضايا الاستعمار والاستقلال في عقدي الخمسينيات والسيتينيات.

وأضاف بيومي، عبر مداخلة هاتفية على قناة dmc، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة جاءت بفكرة "الاتحاد من أجل السلام" التي تجعل مجلس الأمن من حقه أن يحيل بعض القضايا إلى الجمعية العامة، فتصدر قرارات لها قوة التنفيذ بنفس قوة مجلس الأمن.

خريطة التقسيم للأراضي الفلسطينية لم تحترمها إسرائيل

وتابع: "نفترض أن أمريكا اتخذت خطوة ذكية وسمحت بصدور القرار، فهل يمكن أن تأتي بأي قرار في تاريخ الأمم المتحدة نفذته إسرائيل".

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن خريطة التقسيم للأراضي الفلسطينية والإسرائيلية لم تحترمها إسرائيل، ولكن هذا لا يمنع الجهود المبذولة لحل الدولتين، وهذا هو دعم الحق الفلسطيني.

الولايات المتحدة الامريكية الفيتو إسرائيل استخدام الفيتو لصالح إسرائيل السفير جمال بيومي السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق

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