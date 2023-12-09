السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ قانون دولى: إسرائيل مستمرة فى إبادة قطاع غزة أمام أنظار العالم

الدكتور رائد أبو
الدكتور رائد أبو بدوية أستاذ القانون الدولي

قال الدكتور رائد أبوبدوية، أستاذ القانون الدولي، إن الولايات المتحدة عليها أن تخجل من نفسها، والمجتمع الدولي كذلك، فيما يتعلق بالاحتفال باليوم العالمي للإبادة في ظل ارتكاب قوات الاحتلال إبادة جماعية في قطاع غزة.

وأضاف أبوبدوية، خلال لقائه عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن كل ما حدث في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر حتى اليوم من استهداف للمدنيين ومساكنهم وأعيانهم والمستشفيات والمدارس وتهجيرهم، يدل على سياسة واضحة وسلوك واضح في القانون الدولي للإبادة الجماعية.

مجلس الأمن فشل أمس في إصدار قرار بوقف العمليات العسكرية

وأوضح أستاذ القانون الدولي أن الإبادة الجماعية هي التدمير عن قصد سواء جسديًا أو روحيًا لجماعة عرقية، وهو ما يحدث للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهذا يحدث أمام العالم كله للأسف الشديد.

ونوه أستاذ القانون الدولي بأن أهم منظومة دولية في العالم وهي الأمم المتحدة وأهم جهاز بالأمم المتحدة وهو مجلس الأمن فشل أمس في إصدار قرار بوقف العمليات العسكرية، والعالم كله يرى الإبادة بقطاع غزة.

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