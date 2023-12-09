السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى وبوتين يتوافقان على مواصلة التحرك بجدية لوقف إطلاق النار فى غزة

الرئيس السيسي وبوتين
الرئيس السيسي وبوتين

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاتصال ناقش الأوضاع الإقليمية، وبالأخص في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، في ضوء الموقف المتأزم سياسيًا وإنسانيًا، حيث استعرض الرئيس الجهود والاتصالات المصرية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار لحماية المدنيين ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها أهالي القطاع. 

مساعي مصرية مكثفة

كما استعرض الرئيس السيسي المساعي المصرية المكثفة لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية اللازمة لإعاشة وإغاثة أهالي غزة من المدنيين الأبرياء.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين توافقا على مواصلة التحرك بجدية لوقف إطلاق النار، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في هذا الصدد، مع أهمية تضافر الجهود الدولية للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف بها وفقًا لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.

فلاديمير بوتين الرئيس الروسي الرئيس عبدالفتاح السيسي قطاع غزة الأوضاع الإنسانية وقف إطلاق النار الدولة الفلسطينية

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