السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعليم العاصمة تحتفل باليوم العالمى لمكافحة الفساد 9 ديسمبر

تعليم العاصة تحتفل
تعليم العاصة تحتفل باليوم العالمى لمكافحة الفساد

تحتفل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة باليوم العالمي لمحاربة الفساد فى التاسع من ديسمبر كل عام، تحت رعاية أيمن موسى مدير المديرية.

توعية العاملين والطلبة وأولياء الأمور 

وذلك من خلال عدة محاور، أهمها توعية العاملين والطلبة وأولياء الأمور والجمهور بمعنى الفساد وصوره وأضراره وكيفية محاربته.

وأكد وكيل أول الوزارة، أيمن موسى، ضرورة محاربة الفساد بكل أشكاله وفي كل مجالات الحياة، مشيرًا إلى أن "الفساد من أخطر القضايا التى تواجهنا فهو أداة تعطل العمل، وتخلق حالة من عدم الاستقرار".

txt

تعليم القاهرة تعلن تفاصيل إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية

 

خطوات مكافحة الفساد

وشدد "موسى" على أنه يجب علينا أن نبدأ خطوات مكافحة الفساد ومنها:-

1- التركيز على إنشاء جيل واعٍ نظيف قائم على الأخلاق واحترام القوانين.

2- تربية النفس على احترام القيم الدينية والمعتقدات واحترام الآخر ومخافة الله.

حملات إعلامية لتوعية الطلبة والمعلمين

وتعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة مجموعة من المبادرات التى تحث على الالتزام بالقيم الإنسانية والإيجابية والانتماء والولاء للوطن والأسرة والمدرسة، وكذلك الندوات والزيارات، ونشر الحملات الإعلامية التوعوية للطلبة والمعلمين والعاملين والجمهور، وتعريف الجميع بأنواع الفساد وطرق التعاون للقضاء عليه.

txt

تعليم القاهرة: المدرسة المنتجة تهدف إلى التنمية البشرية التى تساعد الطلاب على إكساب الخبرات لسوق العمل

دورات تدريبية لمكافحة الفساد 

كما تشرك المديرية العاملين في الدورات التدريبية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى مشاركة الطلبة بالأنشطة الموسيقية والمسرحية.

تفعيل خدمة المواطنين

وتعمل المديرية على تحديث وتفعيل خدمة المواطنين ودعمها بالأدوات والأجهزة الحديثة والموارد البشرية ذات المهارة العالية، ومتابعة شكوى الجمهور وحلها، فهي من أوجه انتشار استغلال الناس والتحايل عليهم مما يسهم في نشر الفساد.

استقبال (25661) شكوى 

جدير بالذكر، أن مديرية التعليم بالقاهرة تتولى دعمًا كبيرًا لخدمة المواطنين، والتى حصلت هذا العام على المركز الأول، حيث استقبلت (25661) شكوى وتم حلها.

 

تربية النفس مكافحة الفساد محاربة الفساد بكل أشكاله القيم الإنسانية الولاء للوطن والأسرة والمدرسة

مواد متعلقة

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أسبوع.. إنفوجراف

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. اجتماع ثلاثي لقطاع المنسوجات.. وتعاون سعودي جديد للترويج للعمالة المصرية

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

جون فوس.. الكاتب الذى أصاب نوبل عبر اللغة الأم "النينورسك"

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

100 عام من هيكل.. المناطق الرمادية فى حياة الأستاذ

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم خلال أسبوع (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

عاجل.. جهود مصرية مستمرة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار فى غزة

"4 جثث وبلاغ تغيب".. تفاصيل قتل شاب أسرته فى دار السلام

عاجل.. بعد يوم من مقتل نجله.. مقتل ابن شقيقة رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلى

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

لحظة تدمير 21 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ24 ساعة الأخيرة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

عبد الرحيم طايع

مواسم الانتخابات مواسم الحرية

وائل لطفي

شد أجزاء

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «3»

منى رجب

المرأة المصرية وانتخابات الرئاسة

ماجد حبته

حوارات وزير الخارجية

محمد عبدالعزيز

جوتيريش.. رجل لهذا الزمان

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة