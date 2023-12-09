تعليم العاصمة تحتفل باليوم العالمى لمكافحة الفساد 9 ديسمبر

تحتفل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة باليوم العالمي لمحاربة الفساد فى التاسع من ديسمبر كل عام، تحت رعاية أيمن موسى مدير المديرية.

توعية العاملين والطلبة وأولياء الأمور

وذلك من خلال عدة محاور، أهمها توعية العاملين والطلبة وأولياء الأمور والجمهور بمعنى الفساد وصوره وأضراره وكيفية محاربته.

وأكد وكيل أول الوزارة، أيمن موسى، ضرورة محاربة الفساد بكل أشكاله وفي كل مجالات الحياة، مشيرًا إلى أن "الفساد من أخطر القضايا التى تواجهنا فهو أداة تعطل العمل، وتخلق حالة من عدم الاستقرار".

خطوات مكافحة الفساد

وشدد "موسى" على أنه يجب علينا أن نبدأ خطوات مكافحة الفساد ومنها:-

1- التركيز على إنشاء جيل واعٍ نظيف قائم على الأخلاق واحترام القوانين.

2- تربية النفس على احترام القيم الدينية والمعتقدات واحترام الآخر ومخافة الله.

حملات إعلامية لتوعية الطلبة والمعلمين

وتعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة مجموعة من المبادرات التى تحث على الالتزام بالقيم الإنسانية والإيجابية والانتماء والولاء للوطن والأسرة والمدرسة، وكذلك الندوات والزيارات، ونشر الحملات الإعلامية التوعوية للطلبة والمعلمين والعاملين والجمهور، وتعريف الجميع بأنواع الفساد وطرق التعاون للقضاء عليه.

دورات تدريبية لمكافحة الفساد

كما تشرك المديرية العاملين في الدورات التدريبية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى مشاركة الطلبة بالأنشطة الموسيقية والمسرحية.

تفعيل خدمة المواطنين

وتعمل المديرية على تحديث وتفعيل خدمة المواطنين ودعمها بالأدوات والأجهزة الحديثة والموارد البشرية ذات المهارة العالية، ومتابعة شكوى الجمهور وحلها، فهي من أوجه انتشار استغلال الناس والتحايل عليهم مما يسهم في نشر الفساد.

استقبال (25661) شكوى

جدير بالذكر، أن مديرية التعليم بالقاهرة تتولى دعمًا كبيرًا لخدمة المواطنين، والتى حصلت هذا العام على المركز الأول، حيث استقبلت (25661) شكوى وتم حلها.