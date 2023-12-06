الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعليم القاهرة: المدرسة المنتجة تهدف إلى التنمية البشرية التى تساعد الطلاب على إكساب الخبرات لسوق العمل

المعرض
المعرض

نظمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، معرضًا لمنتجات طلاب مدارس القاهرة، الذى أقامته إدارة المدرسة المنتجة بديوان عام المديرية، برعاية
أيمن موسى، وكيل أول الوزارة- مدير المديرية، وتحت إشراف هانى فايز، مدير إدارة المدرسة المنتجة بالمديرية.

وافتتح "مدير المديرية "، اليوم الأربعاء، معرض (أهلًا ٢٠٢٤) بديوان عام المديرية، حيث يضم المعرض تشكيلة رائعة من المعروضات المتنوعة بمناسبة العام الجديد ٢٠٢٤، بالإضافة إلى منتجات تسويقية وإنتاجية مثل زينة أشجار الكريسماس، وشنط كروشيه خاصة بالكريسماس، مشغولات شتوية ( سكارفات _ آيس كاب _ جوانتيات_ طواقى شتوية لبابا نويل بأشكال متنوعة، شنط جلد وكورشيه _ ميداليات ).
 

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كما تم عرض مجموعة متنوعة من البرفانات من إنتاج الطلاب، ويوجد جانب للسجاد (كليم) مختلف الأشكال والألوان.

 

معروضات المعرض 

ويتنوع المعرض مابين من مشغولات يدوية مميزة، مشغولات خشبية واكسسوارات من تصميم وانتاج الطلاب.

وأشاد أيمن موسي، وكيل أول الوزارة بالجهود المبذولة من الطلاب المشاركين في المعرض، وجودة المعروضات المقدمة من الطلبة، ومناسبة الأسعار للجميع

وتقدم موسي، بخالص الشكر لإدارة المدرسة المنتجة بالمديرية والإدارات التعليمية على الجهد الرائع والمتميز، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح والتميز.

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وقد شهد المعرض إقبالًا كبيرًا من الزائرين الذين أشادوا بتنوع وجودة المنتجات وأسعارها التنافسية المناسبة.

يذكر أن المعرض حضره كل من منى طاهر، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وأسامة يس، مدير إدارة الموارد البشرية، وعدد من قيادات المديرية.

جدير بالذكر، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، ينطلق لجميع صفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة ولطلاب الشهادة الإعدادية في شهر يناير المقبل، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمده من وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور رضا حجازي، مع تعليمات لإدارات التعليمية بشأن عقد الاختبارات ووضع الأسئلة.

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