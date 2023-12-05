وزير التعليم لـ"الشاهد": هدفنا تأهيل الطالب لمستقبل "تظهر وتختفى" فيه وظائف

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن الطلاب هم قلب العملية التعليمية بالنسبة للوزارة.

تطوير المنظومة التعليمية

أضاف حجازي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي محمد الباز، المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن الوزارة تهدف بكل قوتها أن يكون الطالب المصري متسلحا بالخبرات والمهارات، وبالنواحي الشخصية التي تؤهله للمستقبل الذي ستظهر فيه وظائف وتختفي فيه وظائف.

وتابع أن عدد الطلاب في مصر 25.5 مليون، وذلك من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية العامة.

الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه د. محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.