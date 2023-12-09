بالأسماء.. تفاصيل منح 135 من العاملين بـ"التضامن" صفة الضبط القضائي

نشرت جريدة الوقائع الرسمية القرار رقم 6263 لسنة 2023 في الوقائع الرسمية، الذي يخول 135 من العاملين في وزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها صفة مأموري الضبط القضائي.

ونص قرار وزير العدل رقم 6263 لسنة ٢٠٢٣ بتخويل بعض العاملين بوزارة التضامن الاجتماعى والمديريات التابعة لها صفة مأمورى الضبط القضائي وزير العدل بعد الاطلاع على المادة (٢٣) من قانون الإجراءات الجنائية ؛ وعلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 11270 لسنة ٢٠١٨ الصادر بتاريخ 10/12/2018 ؛ وعلى كتاب الدكتورة وزير التضامن الاجتماعى رقم (١٨٢٠) المؤرخ 5/6/2023

قـــــــــــرر: ( المادة الأولى ) يخول العاملون بوزارة التضامن الاجتماعى والمديريات التابعة لها الآتى أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة (۲۳) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وهم



1 محمد عثمان أبو المجد عبد العزيز رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والتنمية البشرية وشئون المديريات كافة محافظات الجمهورية



2 منال محمد حنفى بيومي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوى الإعاقة كافة محافظات الجمهورية



3 منى الشبراوى على عيد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة كافة محافظات الجمهورية



4 مجدى حسن حسين حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية كافة محافظات الجمهورية



5 حسين إسماعيل متولى أحمد مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي كافة محافظات الجمهورية



6 علاء الدين محمد عبد العاطي مدير عام الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية كافة محافظات الجمهورية



7 هند عبد اللاهى قناوى محمد مدير عام الإدارة العامة للخدمات التأهيلية كافة محافظات الجمهورية



8 خليل محمد خليل محمد مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه كافة محافظات الجمهورية



9 مروة أحمد عبد اللاه حسين مدير عام الإدارة العامة للدعم والتمكين كافة محافظات الجمهورية



10 محمد عبد الباسط سعيد باحث قانونى بالإدارة العامة للشئون القانونية كافة محافظات الجمهورية 11 محمد يوسف عبد الرحمن على رئيس فريق التدخل السريع بالوزارة كافة محافظات الجمهورية

12 مصطفى عبد الرافع صالح عبد الشافى باحث قانونى بالإدارة العامة للشئون القانونية كافة محافظات الجمهورية

13 راندا حنا رزق الله حنا باحث قانونى بالإدارة العامة للشئون القانونية كافة محافظات الجمهورية

14 عبير صلاح صالح محمد عضو فريق التدخل السريع بالوزارة كافة محافظات الجمهورية

15 محمد فكرى عبد الحميد عبد الفتاح عضو فريق التدخل السريع بالوزارة كافة محافظات الجمهورية

16 سامح زينهم على محمد عضو فريق التدخل السريع بالوزارة كافة محافظات الجمهورية

17 شيرين فاروق عياد بشاي عضو فريق التدخل السريع بالوزارة كافة محافظات الجمهورية

18 هدى عطا زاهر محمد إخصائى اجتماعى بالإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية كافة محافظات الجمهورية

19 عبد الرحمن خالد لطفى مرسي إخصائى اجتماعى بالإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية كافة محافظات الجمهورية

20 صابرين محمود السيد موسى إخصائى اجتماعى بالإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية كافة محافظات الجمهورية

21 أيمن إبراهيم أندراوس عوض الله إخصائى اجتماعى بالإدارة العامة للدفاع الاجتماعي كافة محافظات الجمهورية

22 ياسمين على محمد علي إخصائى اجتماعى بالإدارة العامة للدفاع الاجتماعي كافة محافظات الجمهورية

23 أحمد شعبان على سليمان إخصائى اجتماعى بالإدارة العامة للخدمات التأهيلية كافة محافظات الجمهورية

24 مصطفى محمد فتح الله إبراهيم إخصائى اجتماعى بالإدارة العامة للخدمات التأهيلية كافة محافظات الجمهورية

25 عبد الحميد محمد عبد الحميد على إخصائى اجتماعى بالإدارة العامة للتسجيل والتوجيه كافة محافظات الجمهورية

26 شيماء جمال سيد أحمد إخصائى اجتماعى بالإدارة العامة لتنمية شئون الأسرة كافة محافظات الجمهورية

27 جيهان يحيى دربالة محمد إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة القاهرة

28 نور الهدى إبراهيم السيد الديب إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة القاهرة

29 ثناء محمد أبو بكر محمدين إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة القاهرة

30 أجونى شوقى إبراهيم خليل إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة القاهرة

31 سمر صديق محمود إسماعيل إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة القاهرة 32 تغريد حسن أحمد خلف إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة القاهرة

33 نادية إبراهيم أحمد عبد الله مدير إدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة القاهرة

34 إيمان على إمام أبو السعود إخصائى اجتماعى بإدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة القاهرة

35 هدير سيد عبده حسن إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة القاهرة

36 عبير أحمد رزق أحمد إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة القاهرة

37 عزة عطية أحمد رجب إخصائى اجتماعى بإدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعى محافظة الدقهلية

38 مسعد محمد إبراهيم الدسوقي إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الدقهلية

39 ليلى حسن عبد العزيز على إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن محافظة الدقهلية

40 محمد أحمد أنور محمد إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الدقهلية

41 ميريام ميشيل نخلة عبد الملاك إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الجيزة 42 سوسن محمد محمد سلطان إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الجيزة

43 سحر حسنى السيد عبد المولى إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الجيزة

44 أمانى عبد الحليم طه الجوهري إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الجيزة 45 شادية سعد بيومى طه مدير إدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الجيزة

46 على محمد محمد موسى إخصائى اجتماعى بإدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الجيزة

47 عبد العليم صافى عبد اللاه شحاتة إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الجيزة

48 سحر شعبان عبد الحميد المصري إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة البحيرة

49 فوزية حمدى السعيد عبد السلام إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة البحيرة

50 ألفت سامى أحمد الشراب إخصائى اجتماعى بإدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة البحيرة

51 هالة محمد محمد الشنواني إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة البحيرة

52 آمال توفيق نايل أبو العز إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة بورسعيد

53 منال مصطفى الحسينى حسن إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة بورسعيد

54 رغدة التميمى محمود القطان إخصائى اجتماعى بإدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة بورسعيد

55 حنان فتح الباب رجب عبد الله إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة بورسعيد

56 مى مصطفى أحمد المحلاوي إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة دمياط

57 مجدى عبده محمد شاهين إخصائى اجتماعى بإدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة دمياط

58 رشا محمود عبده الفطايري إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعى محافظة دمياط

59 آمال حسن إبراهيم سيد مدير إدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة شمال سيناء

60 محمد أحمد طلبة محمد إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة شمال سيناء

61 شيماء حامد جمعة جودة إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة شمال سيناء

62 أميمة عبد العزيز محمد إبراهيم إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الإسكندرية

63 سميرة يوسف عبد المولى إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الإسكندرية

64 منال عبد الله محمود عبد الله إخصائى اجتماعى بإدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الإسكندرية

65 زينب عبد الكريم محمد شتا إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الإسكندرية 66 صابرين يسرى أحمد محجوب إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الإسكندرية

67 علياء محمد حسن على إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة المنيا

68 صالح محمد شلقامى محمد إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة المنيا

69 بسايم بهجت عبد الغنى صبرة إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة المنيا

70 رضا فتحى فهيم ليثى إخصائى اجتماعى بإدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة المنيا

71 أحمد محمود سامى توني إخصائى اجتماعى بإدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة المنيا

72 مصطفى محمد عبد النعيم عبد الكافي إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة المنيا

73 وليد محمد فتحى صادق إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة المنيا

74 فاتن فتحى أحمد عبد الله إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الشرقية

75 شحتة محمد حسين عطية إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الشرقية

76 وفاء السعيد أحمد نور الدين إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الغربية

77 هبة مصطفى يوسف محمد إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعى محافظة الغربية

78 رضا محمد الشحات شاهين إخصائى اجتماعى بإدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الغربية

79 علاء مسعد عبد الحميد فريد إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الغربية 80 منى على مبروك الفقي إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الغربية

81 نوح عبد الوهاب محمد مدير إدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الوادى الجديد

82 أسماء عبد الله حجازى عليوة إخصائى أسرة وطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الوادى الجديد

83 ولاء مختار عثمان محمود إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الفيوم

84 سامية رمضان عبد الرحمن رمضان إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الفيوم

85 أحمد فاروق حسن علي إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الفيوم

86 جهاد أبو بكر محمود ثابت إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة سوهاج

87 خالد خلف محمد عبد اللطيف إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة سوهاج

88 صفوان محمد مرزوق محمد إخصائى اجتماعى بإدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة سوهاج

89 وائل محمد عبد الحفيظ حسين إخصائى اجتماعى بإدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن محافظة سوهاج

90 عصام شعبان حمدان طلب إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة سوهاج

91 غادة إبراهيم محمد الجزار مدير إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة القليوبية

92 شيماء محمد مصطفى أحمد إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة القليوبية

93 رامى محمد على السيد إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة القليوبية

94 أمير عبد السلام سليمان سلامة إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة القليوبية

95 منى صالح سعد فزاع إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة مرسى مطروح

96 فيروز إبراهيم محمد أحمد إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة مرسى مطروح

97 هاجر عبد اللاه محمد محمد إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعى محافظة السويس

98 نرمين عبد المنعم محمد خليفة إخصائى اجتماعى بإدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة السويس 99 هند محمد أمين محمد إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة السويس

100 ماجدة عبد الله محمد طه مدير إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعى الاجتماعي محافظة كفر الشيخ

101 إيمان محمد إبراهيم بدري إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة كفر الشيخ 102 أحمد أبو زيد يحى غنيم إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة كفر الشيخ

103 رولا زهير عبد الحميد السيد مدير إدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة كفر الشيخ

104 حسام مصطفى إبراهيم الطنوبي إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة كفر الشيخ

105 جيهان إبراهيم أحمد على إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الإسماعيلية

106 سعيد حنفى سالم محمد إخصائى اجتماعى بإدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الإسماعيلية

107 أميرة محمد على عبد العاطي إخصائى اجتماعى بإدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الإسماعيلية

108 ريم إمام محمد إمام إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الإسماعيلية

109 حنان عبد السميع عبد السلام قاسم إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة المنوفية

110 أحمد محمد عبد المجيد محمد إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة المنوفية

111 محمد عبد السلام عبد العزيز خلاف إخصائى اجتماعى بإدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة المنوفية

112 سماح محمد عبد القوى كشك إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة المنوفية

113 فاروق محمد مصطفى محمد إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة بنى سويف

114 زينب محمد أحمد عبد الله إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة بنى سويف

115 نصر جرجس باخوم عبد الملاك إخصائى اجتماعى بإدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة بنى سويف

116 مصطفى محمد صابر سيد إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعى محافظة بنى سويف

117 أمانى فاضل على مدني إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة أسوان

118 أمل محمود طاهر هيس إخصائى اجتماعى بإدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة أسوان

119 نجاة فولى إمام محمود إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة أسوان

120 فاطمة محمد على عبد الحليم إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الأقصر

121 منال حليم واصف جرجس إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الأقصر

122 نرمين عادل عبد الله عبد المسيح إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الأقصر

123 أنور محمود محمد أحمد إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة جنوب سيناء

124 عماد حلمى رزق الله عبد الله إخصائى اجتماعى بإدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة جنوب سيناء

125 صالح نصر صالح موسى إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة جنوب سيناء

126 آمال محمد الصغير سعيد إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة قنا

127 السيد البدوى الصغير سيد إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة قنا

128 حنان فتحى عبد العاطى محمد مدير إدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعى الاجتماعي محافظة قنا

129 نجلاء فتحى محمود عبد الباقي إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة أسيوط

130 ممدوح مصطفى ثابت مراد مدير إدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة أسيوط

131 عاطف مختار محمد سيد إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة أسيوط

132 کرم صقر عبد المقصود محمد مدير إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة البحر الأحمر

133 سمير صابر سيد عبد العليم إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة البحر الأحمر

134 محمد أحمد السيد محمد مدير ادارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة البحر الأحمر

135 بثينة ضاحى أحمد علي إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة البحر الأحمر

( المادة الثانية ) يلغى القرار رقم 11270 لسنة ٢٠١٨ الصادر بتاريخ 10/12/2018 بتخويل بعض العاملين بوزارة التضامن الاجتماعى والمديريات التابعة لها - صفة مأمورى الضبط القضائى.

( المادة الثالثة ) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره حتى 17/10/2025 صدر فى 18/10/2023 وزير العدل المستشارعمر مروان