محافظ الشرقية: المقار الانتخابية جاهزة لاستقبال الناخبين

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه يراهن على وعي المواطن الشرقاوي وحرصه على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي من المُقرر أن تنطلق غدًا وتستمر على مدار 3 أيام للحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية واستكمالًا لمسيرة التنميه والبناء التي تشهدها البلاد لتوفير حياة أفضل للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه برؤساء مراكز ومدن بلبيس وأبو حماد ومشتول السوق والقرين ونوابهم وسكرتيري مجالس المدن ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة لهم، للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية والوقوف على الإستعدادات النهائية بالمقار الإنتخابية وجاهزيتها لاستقبال الناخبين، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة.

العرس الديموقراطي احتفالية في حب مصر

بدأ المحافظ اللقاء بتأكيد ضرورة أن يمثل العرس الديموقراطي القادم احتفالية في حب مصر يتكاتف فيها جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب والمرأة وذلك من خلال المشاركة الإيجابية والأدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم رئيسًا للدولة المصرية لتظهر محافظة الشرقية بالصورة اللائقة المعهودة عنها.

أكد محافظ الشرقية أهمية تشجيع المواطنين على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، لنرسل رسالة لدول العالم أجمع أن مصر تشهد حراكًا ديموقراطيًا على أرض الواقع ويسعى أبناؤها للمشاركة في صنع مستقبل وطنهم الغالي مصر.

وشدد على أهمية ممارسة جميع أبناء المحافظة حقهم الدستوري والقانوني في الإنتخابات الرئاسية المقبلة والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن ولتكون المحافظة من أولى المحافظات على مستوى الجمهورية في نسب التصويت.

وفي نهاية الاجتماع، أكد المحافظ الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي من المُقرر انطلاقها في الفترة من 10 - 12 ديسمبر 2023، حيث يبلغ إجمالي عدد الناخبين 4 ملايين و699 ألف و932 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية.