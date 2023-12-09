السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

17 لجنة انتخابية بمدن ومراكز المحافظة.. تفاصيل لجان المغتربين بالشرقية

الانتخابات
الانتخابات

أنهت محافظة الشرقية استعداداتها، لبدء ماراثون الانتخابات الرئاسية غدا الأحد وعلى مدار 3 أيام، وذلك وسط حالة من رفع درجات الاستعدادات القصوى، بجميع مدن ومراكز المحافظة.

وعن لجان المغتربين بمحافظة الشرقية، فقد تم تجهيز 17 لجنة انتخابية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بمراكز شمال وجنوب الشرقية.

حيث تم تجهيز لجنتين بمدينة الزقازيق، بدائرة قسمى أول وثان الزقازيق، الأولى بمدرسة الثانوية الزراعية العسكرية، بميدان الزراعة، والثانية بمدرسة أحمد وحيد التجريبية بنين بمنطقة فيلات الجامعة، بالزقازيق، وفى مدينة الصالحية تم تجهيز لجنتين، بمدرسة أبو بكر الصديق الثاوية المشتركة، بالمجاورة 4 ولجنة بالمدرسة الشاملة للتعليم الأساسى.

العاشر من رمضان

وفى مدينة العاشر من رمضان، فقد تم تجهيز 3 لجان انتخابية للمغتربية، بدوائر أقسام أول وثان وثالث، العاشر من رمضان، المدرسة الاولى بمدرسة السادات الثانوية بنات، بالمجاورة الخامسة بدائرة قسم اول الزقازيق، والثانية بالمدرسة لثانوية بنين بالمجاورة 28، والثالثة بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الرسمي للغات، بالمجاورة 65 بدائرة قسم ثالث العاشر من رمضان.

وفى مركز بلبيس، تم تجهيز لجنة بمدرسة الإعدادية بقرية السلام، ومدرسة الشعب الإبتدائية، بقرية بساتين الإسماعيلية، وفى مركز فاقوس تم تجهيز لجنة واحدة بمدرسة النصر الإبتدائية، بقرية الصالحية القديمة.

واستعدادا للانتخابات قام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور على اللجان والمراكز الانتخابية للتأكد من نظافتها ورفع أي اشغالات تعيق حركة المواطنين أثناء دخولهم لتلك المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، فضلًا عن مراجعه أعمده الإنارة بمحيط المراكز الانتخابية وجميع الطرق المؤدية إليها وتوفير مقاعد ومظلات امام اللجان، وأماكن وساحات انتظار للناخبين، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، والعمل على توفير وسائل الراحة التامة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.ويبلغ إجمالى من لهم حق التصويت بجنوب وشمال الشرقية، 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزا انتخابيا تستوعب 25 لجنة عامة و1016 لجنة فرعية.

رفع درجات الإستعدادات الاستعدادات القصوى لجان المغتربين لجنة انتخابية رفع أي إشغالات ساحات انتظار للناخبين

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