ارفعي كفاءة جهاز طفلك المناعي في الشتاء.. بهذه الطريقة

كيف تساعدي طفلك على رفع كفاءة جهاز المناعة خلال فصل الشتاء؟ تبحث كثير من السيدات عن كيفية رفع مناعة أطفالهن، وذلك من أجل حمايتهن من التعرض للإصابة بنزلات البرد المستمرة، فكثير من السيدات تعانى من تعرض أطفالهن المستمر لنزلات البرد خلال فصل الشتاء، ولا يمكنهن التعامل مع هذا الأمر بسهولة.

رفع كفاءة جهاز المناعة

أجاب موقع “baby health”، عن تساؤل كيف تساعدي طفلك على رفع كفاءة جهاز المناعة خلال فصل الشتاء؟ .. وذلك من خلال بعض المشروبات التي يجب الحرص على منحها للطفل خلال فصل الشتاء والتي تساعد في زيادة كفاءة جهاز المناعة الخاص بهم وتساعدهم على التخلص من مشكلات نزلات البرد والتي يتمثل أهمها في، مشروب الماء الفاتر بعسل النحل، فيساعد هذا المشروب على رفع كفاءة جهاز المناعة لدى الأطفال، كما يساهم هذا المشروب في التخلص من المخاط الموجود في الانف لدى الأطفال.

وكما جاء في موقع فمن ضمن المشروبات التي تساعد على رفع كفاءة مناعة الأطفال، مشروب البرتقال بالعسل الأسود فيساعد منح الطفل هذا المشروب في منح الجسم فيتامين سي اللازم لزيادة كفاءة جهاز المناعة والتخلص من مشكلات المناعة التي تتمثل أهمها في التعرض للإصابة بنزلات البرد، كما يساعد منح الطفل مشروب الليمون بعسل النحل في رفع كفاءة جهاز المناعة كما يساعد في منح الجسم الفيتامينات والمعادن اللازمة لزيادة كفاءة جهاز المناعة لدى الأطفال خاصة في السن الصغير فأغلب الأطفال في المرحلة العمرية الصغيرة لا يحتاجوا لزيادة كفاءة جهاز المناعة لمواجهة الأمراض.

ومن ضمن المشروبات التي تساعد في زيادة كفاءة جهاز المناعة لدى الأطفال، منح الطفل مشروب القرفة بالحليب فيساعد في زيادة كفاءة جهاز المناعة وذلك بفضل المواد المضادة للاكسدة الموجودة في القرفة والتي تساعد على مواجهة الأمراض المختلفة لدى الأطفال فيجب الحرص على منح الطفل كوب منه بشكل يومي خلال فصل الشتاء.

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