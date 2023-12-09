السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يُناشد أصحاب الحرف اليدوية للتسجيل فى "منصة أيادى مصر"

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

ناشد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أصحاب الحرف اليدوية والتراثية، للمشاركة والتسجيل في مبادرة "منصة أيادي مصر"، التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وذلك بهدف تسويق المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية إلكترونيًا، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والمادي لقطاع العاملين بمجال الحرف اليدوية.


يأتي ذلك إيمانًا بأهمية إحياء هذا القطاع الحرفي والحفاظ على الهوية التراثية من الاندثار تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" وتحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.


تذليل العقبات


وأكد محافظ أسيوط على تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتفعيل القرى المنتجة في الحرف والصناعات اليدوية، والعمل على تمكين أصحاب الحرف اليدوية أو التراثية لتنمية قرى الريف، وتمكين الأسر اقتصاديًا.


وأشار إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كل الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة خاصة المرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجًا بالقرى والمراكز لتمكين الأسر اقتصاديًا، وتنظيم المعارض وفتح منافذ ثابتة ودائمة لتسويق تلك المنتجات وتشجيع الأسر على الإنتاج وتنمية الصناعات والحرف اليدوية.


وأوضحت ناهد محمد فرغلى مدير إدارة التعاون ومنسق المنصة بالمحافظة، أنه من يرغب في المشاركة من أبناء المحافظة في تسويق منتجاته عبر المنصة والتسجيل عليها يمكنه التواصل مع المنسق على الأرقام الآتية (01550480884 /01003860694) أو التوجه إلى إدارة التعاون في الدور الخامس بديوان عام المحافظة، مشيرة إلى العمل على مساعدة ودعم صغار المنتجين والحرفيين من أصحاب الحرف اليدوية والتراثية وتعريفهم بالتفاصيل الخاصة بالمبادرة وإشراكهم في كل المعارض التي يتم تنظيمها على مستوى المحافظة والجمهورية، فضلًا عن المعارض الدولية وتسويق منتجاتهم على أحدث الوسائل المستحدثة من خلال المنصة الإلكترونية "أيادى مصر" التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للتسويق الإلكتروني "ayadymisr.com"، وذلك في إطار جهود الدولة في تنمية المجتمعات المحلية وتطويرها بمختلف القطاعات والحفاظ على الهوية التراثية المصرية من خلال التمكين الاقتصادى للحرفيين والمنتجين.

IMG-20231209-WA0005
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الحرف اليدوية والتراثية مبادرة منصة أيادي مصر وزارة التنمية المحلية برنامج الأغذية العالمي تسويق المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الدعم الفني والمادي لقطاع العاملين

مواد متعلقة

محافظ أسيوط: تدشين حملة "بشبابها" للتوعية بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

محافظ أسيوط يلتقى الرائدات الريفيات بالتضامن الاجتماعى

محافظ أسيوط يتفقد مقار اللجان الانتخابية استعدادًا للاستحقاق الرئاسي 2024

محافظ أسيوط يتفقد مركز السيطرة الموحد استعدادًا للانتخابات الرئاسية 2024

محافظ أسيوط يوجه بإنهاء استعدادات الانتخابات الرئاسية.. وحث المواطنين على المشاركة

الأكثر قراءة

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

الرئيس السيسى يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة (صور)

عاجل.. بعد يوم من مقتل نجله.. مقتل ابن شقيقة رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلى

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

باحث في الشئون الإسرائيلية يكشف لغز الصور العارية للأسرى الفلسطينيين

ساعر باروخ.. حماس تنشر فيديو مرعبًا لعملية الإنقاذ الإسرائيلية الفاشلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

عبد الرحيم طايع

مواسم الانتخابات مواسم الحرية

وائل لطفي

شد أجزاء

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «3»

منى رجب

المرأة المصرية وانتخابات الرئاسة

ماجد حبته

حوارات وزير الخارجية

محمد عبدالعزيز

جوتيريش.. رجل لهذا الزمان

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة