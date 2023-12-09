السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن مبادرة "مشروعك"..

5 ملايين جنيه لتمويل 27 مشروعًا خلال شهر بالمنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

قال اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، إن فرص العمل التي وفرّها المشروع القومي،  للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" خلال شهر نوفمبر الماضي بلغت 49 فرصة عمل بنطاق المحافظة وذلك من خلال تنفيذ 27 مشروعًا بتمويل ما يقرب من 5 ملايين جنيه، لافتًا إلى أن مشروعك يخدم جميع المجالات سواء الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية وغيرها من المشروعات الصغيرة، مؤكدًا أن برنامج "مشروعك" عزز وبشكل ملموس جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على إقامة المشروعات.

تكثيف الحملات التوعوية

ووجَّه محافظ المنوفية القائمين على البرنامج بضرورة التوسع في تكثيف الحملات التوعوية، لا سيما في القرى وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات، وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج، مؤكدًا ضرورة  بذل المزيد من الجهد لتلبية مطالب جميع الفئات التي ترغب في الحصول على تمويل خاصة الشباب والمرأة وإعطائهم الفرصة في بدء مشروعات تساعد على مزيد من التنمية الاقتصادية لهم وتحقيق النجاح وفقًا لإمكاناتهم وقدراتهم.

كما وجَّه المحافظ بضرورة التحسين المستمر لبيئة الأعمال الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع رواد الأعمال لتعزيز واستمرارية فرص النمو والنجاح والتنافسية لكل المشروعات وتقديم التسهيلات والدعم الكامل لأصحابها.

يتم ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وتعزيز ثقافة العمل الحر التي تسهم في توفير فرص عمل مناسبة للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة. 

محافظ المنوفية محافظة المنوفية مشروعك توفير فرص عمل للشباب مشروعات صغيرة

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