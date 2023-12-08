السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صحة المنوفية: الكشف الطبي المجاني على 2161 مواطن بالقافلة الطبية العلاجية بمنوف

جانب من القافله
جانب من القافله

نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية قافلة علاجية مجانية بكفر رزين مركز منوف، والتي استمرت على مدار يومي الخميس والجمعة 6 و7 / 12 / 2023 م، وتم عمل القافلة تحت رعاية  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف ومتابعة الدكتورة شيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وصرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على عدد (11) عيادات متخصصة (2) عيادة باطنة، (2) عيادة أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، أنف وأذن وحنجرة، اسنان، رمد، هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي عدد (2161) مواطن من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد (297) حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط وتم إكتشاف (120) حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي عدد (26) حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل (40) حالة لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل عدد (10) ندوات تثقيفية على هامش القافلة لأهالي القرية لتوعيتهم صحيًا.

والجدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار مبادرة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين على مستوى الجمهورية والأسر الأولى بالرعاية.

محافظة المنوفية صحة المنوفية قافلة مجانية زاوية رزين مركز منوف

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