الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يحيل واقعة تزوير محررات رسمية لاستخراج رخصة بناء للنيابة العامة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أحال اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، واقعة تزوير وتلاعب في مستندات رسمية إلى النيابة العامة لإعمال شئونها، والتي تتمثل في وجود شبهة تزوير في محرر رسمي منسوب صدوره لتفتيش نيل الخطاطبة بمنوف، جاء ذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام والوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

 التحقيقات تكشف وجود شبهة تزوير

وتبين من خلال التحقيقات وجود شبهة تزوير في مستند رسمي مقدم من مواطن بناحية منشأة جريس، لقيامه بتسليم خطاب للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون منسوب صدوره إلى الإدارة العامة لحماية نهر النيل (تفتيش نيل الخطاطبة بمنوف)، لاستخراج ترخيص بناء بالمخالفة للقانون على قطعة أرض يمتلكها يقع أحد حدودها على جسر نهر النيل.

وبالفحص والرجوع للجهة المختصة، أفادت بأن الخطاب غير صحيح ولم يصدر منها وجميع التوقيعات المدونة عليه غير صحيحة، والخطاب غير مسجل بسجلات التفتيش بذات الجهة، فضلًا عن عدم وجود خاتم شعار الجمهورية لإكسابه حقًا غير شرعي.

 مكافحة أوجه الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة  

وأكد محافظ المنوفية حرصه على مكافحة أوجه الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظًا علي حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أنه لن يتم التهاون مع من يعبثون بمحررات رسمية، بقصد إدخال الغش والتدليس ومحاولة تحقيق الاستفادة منها بطرق غير شرعية، وأن القانون كفل كل الطرق الشرعية لتأدية الخدمات دون الخروج على اللوائح والقوانين.

وأوضح أن ذلك يتم في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمكافحة كل أشكال الفساد بمختلف مؤسسات الدولة لتعزيز قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة بالجهاز الإداري للدولة باعتبار الفساد أحد العقبات لتحقيق التنمية المستدامة. 

وعلى صعيد آخر منفصل، كان قد شدد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لمخالفات البناء. 

محافظ المنوفية محافظة المنوفية محاربة الفساد مخالفة القوانين إحالة للنيابة العامة

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