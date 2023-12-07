محافظ المنوفية يتفقد عددًا من المقار الانتخابية استعدادًا للاستحقاق الرئاسي 2024

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، جولة تفقدية لعددٍ من المقرات الانتخابية للوقوف على الاستعدادات النهائية والتجهيزات الخاصة للانتخابات الرئاسية 2024، والمقرر عقدها أيام 10، 11، 12 من ديسمبر الجاري.

وتفقد محافظ المنوفية، المقرات الانتخابية بمدرسة الشهيد أحمد السرسي "الثانوية بنات" (لجنة فرعية)، ومركز شباب الحب القبلى "جابر الشاويش" (لجنة عامة)، والصالة المغطاة بإستاد الجامعة (لجنة عامة)، وحرص المحافظ على الاطمئنان بنفسه على جاهزية اللجان وأماكن إقامة قوات التأمين والقضاة وتوافر كل التيسيرات اللازمة من أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وكذا عمل مظلات انتظار للناخبين وتذليل كل العقبات لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم وبما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية وظهور المحافظة بالشكل اللائق بها.

وشدد المحافظ، على وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة التنبيه على مديرى الإدارات التعليمية بالمرور الميدانى على كل اللجان بالمدارس بالتنسيق مع رؤساء المدن للوقوف على مدى جاهزيتها وتلافي أية ملاحظات وتقديم كل أوجه الدعم لإنجاح العملية الانتخابية.

كما شدد على رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة حالة النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول بالشوارع الرئيسية والفرعية ومحيط اللجان، فضلًا عن مراجعة جميع أعمدة الإنارة وتوفير مولدات كهربائية للمقرات الانتخابية وإلغاء الإجازات أثناء فترة الانتخابات لمواجهة أي أحداث طارئة خلال العملية الانتخابية.

وأكد المحافظ، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير الانتخابات على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات الأمنية ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وكذا استقبال شكاوى المواطنين وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية.

وأشار أبو ليمون، إلى أن المحافظة قد أنهت استعداداتها بتجهيز 500 مقرًا انتخابيًا، و12 لجنة رئيسية، و 574 لجنة فرعية، بالإضافة إلى 6 لجان للمغتربين، لاستقبال 2 مليون و851 ألفًا، و466 ناخبًا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم، مناشدًا جموع أهالي وأبناء المحافظة بالنزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي وتحقيق أعلى نسبة مشاركة للحفاظ على صدارة المشهد الانتخابي بين المحافظات لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة الحديثة على الأصعدة كافة.