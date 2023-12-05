المنوفية تستعد بـ500 مقر انتخابى لاستقبال مليونى و851 ألف ناخب

ترأس اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، مساء الثلاثاء، اجتماعًا للوقوف علي الاستعدادات والتجهيزات النهائية الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها أيام 10و11و12 ديسمبر 2023، مشددًا على التنسيق الكامل بين الجهات المعنية ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتوفير سبل الدعم اللازم لجميع عناصر العملية الانتخابية، والعمل بروح الفريق الواحد لاستقبال العرس الديمقراطى وظهور المحافظة بالشكل اللائق والمشرف لها.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف، السكرتير العام، واللواء وليد البيلى، السكرتير العام المساعد، مسئولي قطاعات المرور والمرافق، رئيس قطاع الكهرباء، ممثلي الأزهر والمجلس القومي للمرأة، مديري المديريات الخدمية، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية، مدير مرفق الإسعاف، وعدد من الجهات المعنية.

واستهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن المنوفية من المحافظات الرائدة على مستوى الجمهورية فى نسب المشاركة في العملية الانتخابية بما يعكس الروح الوطنية لدى أبناء وشعب المحافظة، مشيرًا إلى أن المحافظة استعدت بتجهيز 500 مقرًا انتخابيًا و12 لجنة رئيسية و574 لجنة فرعية، إضافة إلى 6 لجان للمغتربين.

وتستقبل اللجان الإنتخابية 2 مليون و851 ألفا و466 ناخبا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم، مناشدًا جموع أهالى وأبناء المحافظة بالنزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي وتحقيق أعلي نسبة مشاركة، للحفاظ على صدارة المشهد الانتخابي بين المحافظات لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة الحديثة على كافة الأصعدة.

وخلال الاجتماع، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواجد الميداني بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمرور الدورى على جميع اللجان والمقرات الانتخابية والتأكد من مدى جاهزيتها من الناحية الأمنية وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، وكذا متابعة حالة النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول بالشوارع الرئيسية والفرعية ومحيط اللجان.

فضلًا عن توفير مولدات كهربائية للمقرات الإنتخابية ومراجعة جميع أعمدة الإنارة بالشوارع المؤدية للجان وكذا لوحات الكهرباء الرئيسية، ووضع خطة من خلال فرق عمل فنية تعمل على مدار الساعة وإلغاء الإجازات أثناء فترة الانتخابات لمواجهة أي أحداث طارئة خلال العملية الانتخابية.

كما كلف المحافظ الصحة ومرفق الإسعاف بتشكيل غرف عمليات لمتابعة العملية الانتخابية، ووضع خطة للطوارئ وتوفير أطقم نوبتجيات بكافة المستشفيات وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة علي المقرات الإنتخابية للتعامل الفورى في حالة حدوث طوارئ، موجهًا شركة مياه الشرب والصرف الصحي باتخاذ التدابير اللازمة، والوقوف على الحالة الفنية لجميع خطوط وشبكات المياه والصرف الصحى والمتابعة اليومية لعدم انقطاع المياه بالمقرات الانتخابية، والتأكيد على توفير فرق عمل فنية لمعالجة أية أعطال.

أشار المحافظ حرصه التام على متابعة العملية الانتخابية بنطاق المحافظة والمرور الميدانى للوقوف على الحالة العامة والمشهد الانتخابى وكذا المتابعة اللحظية من خلال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لمتابعة سير العملية الانتخابية علي مدار الساعة، وتذليل كافة العقبات أمام غرف العمليات الفرعية والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات لضمان نجاح العملية الانتخابية.