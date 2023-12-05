الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يكرم الطالبة أسماء لتميزها في حفظ القرآن وترتيله

الطالبة أسماء
الطالبة أسماء

كرم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، الطالبة أسماء السيد بالصف الثانى الثانوى ابنة قرية ساحل الجوابر مركز الشهداء، تقديرا لتفوقها وتميزها فى حفظ القرآن الكريم كاملا وأدائها المتميز فى تلاوته فى أربع ساعات.

وهنأ المحافظ الطالبة وأهداها درع المحافظة وشهادة تقدير ومكافأة مالية لتميزها ونبوغها فى حفظ كتاب الله فضلا عن تفوقها الدراسى، مؤكدًا أنها نموذج مشرف وفخرًا لأبناء المنوفية ومثالًا يحتذى به للأسرة المصرية فى تربية وتنشئة الأجيال مما يساهم فى بناء وتنمية المجتمع.

التكريم دفعة قوية لـ إسراء وأبناء المحافظة 

وأعربت الطالبة عن امتنانها بهذا التكريم والذى يعد بمثابة دفعة قوية لها ولمثلها من أبناء المحافظة والاستمرار فى مواصلة النجاح والتفوق، ووجهت الشكر لمحافظ المنوفية على دعمه الدائم للمتفوقين وتشجيعهم على مواصلة التقدم.

وأكد محافظ المنوفية دعمه الكامل للمتفوقين والنابغين من أبناء المحافظة بمختلف الفئات العمرية والاهتمام بهم والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم كونهم أمل الحاضر والمستقبل، متمنيًا المزيد من التفوق والتقدم لإعلاء شأن المحافظة ورايتها محليًا وعالميًا.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية قرية ساحل الجوابر تكريم الطالبه اسماء سمعت القرآن بالاربع ساعات

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