محافظ المنوفية: غلق مخبزين بمركزي السادات وتلا لمخالفتهما الاشتراطات واللوائح

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على غلق مخبز بلدى بقرية أبو نشابة بناحية بندر مركز السادات لمدة شهرين، وذلك لغلق المخبز بدون إذن رسمي وإثبات مبيعات وهمية على ماكينة صرف الخبز.

كما قرر المحافظ غلق مخبز بلدي بناحية زاوية بمم بمركز تلا لمدة شهر لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن كعقوبة إدارية، لمخالفته اللوائح والقوانين والتوجيهات الوزارية أرقام (30) لسنة 2017، (37) لسنة 2020، (35) لسنة 2022.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبمرور اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية للتفتيش على المخابز لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة.

التوجيه بضرورة تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والمخابز



وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والمخابز وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وعلي صعيد آخر، كان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قد كشف عن ضبط 63 طن سكر قبل بيعها بالسوق السوداء و43 طن أعلاف مجهولة المصدر، وتحرير 2000 محضر تموينى خلال حملة تفتيشية مكبرة للأجهزة الرقابية على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق على مدار 10 أيام بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية، وتنوعت تلك المخالفات ما بين 966 محضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة بعدد من المخابز البلدية، وتحرير 1035محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة مصدر.



وأوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين، بأنه من أبرز القضايا التى تم ضبطها تحرير 9 محاضر جنح مركز أشمون، تنوعت ما بين 7محاضر ضد أصحاب مخازن لتجارة السلع الغذائية بحوزتهم 24 طن سكر حر.