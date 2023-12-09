رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى جيبوتي للمشاركة في قمة الإيجاد

توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان اليوم إلى جيبوتي للمشاركة في الدورة غير العادية الحادية والأربعين لجمعية رؤساء الدول والحكومات التابعة للإيقاد التي تستضيفها مدينة جيبوتي اليوم.

وكان في وداعه بمطار بورتسودان الدولي عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف وعدد من السادة الوزراء.

ويرافق رئيس المجلس خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق.

ضرورة تكثيف الجهود لبناء وغرس الروح الوطنية

وفي وقت سابق تسلم نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار إير توصيات ملتقى حكام الاقاليم وولاة الولايات الذى أختتم اعماله اليوم بالقضارف بحضور عدد من الوزراء الإتحاديين وولاة الولايات.

شددت توصيات الملتقى على ضرورة تكثيف الجهود لبناء وغرس الروح الوطنية في الشعب السوداني والعمل على تقوية الوحدة الوطنية وأهمية أحكام التنسيق الأمني بين المركز والولايات وسيادة حكم القانون وبسط الأمن وتحقيق هيبة الدولة منعًا للتهريب وقفل المنافذ والمداخل المستهدفة لمنع أى تسلل للقوات المتمردة إلى المدن والولايات الآمنة.

كما أكدت التوصيات أهمية رفع حالة الاستعداد والتأهب القصوى بالمرافق الاستراتيجية والخدمية، وتأمين حقول ومنشأت البترول وتأمين المعابر مع دول الجوار ومراجعة المستندات والأوراق الثبوتية بعد الحرب وتكثيف الرقابة على تنظيم حركة وضبط اللأجئين والهجرة غير الشرعية داخل البلاد.