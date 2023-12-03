الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الفريق أول محمد زكى يلتقى وزير الدفاع وشئون المحاربين القدامى بجنوب السودان

الفريق أول محمد
الفريق أول محمد زكى

التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بالفريق شول طون بالوك، وزير الدفاع وشئون المحاربين القدامى بجمهورية جنوب السودان، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة اعتزازه بعلاقات الشراكة التى تربط القوات المسلحة لدولتى مصر وجنوب السودان، مشيرًا إلى أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكرى بين البلدين مستقبلًا.

من جانبه، أعرب وزير الدفاع وشئون المحاربين القدامى بجمهورية جنوب السودان عن تقديره جهود مصر الداعمة لكافة قضايا القارة الإفريقية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار، متطلعًا أن تشهد المرحلة القادمة مزيدًا من التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين، والملحق العسكرى لجمهورية جنوب السودان بالقاهرة.

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