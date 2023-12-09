بلينكن: ناقشت مع الجامعة العربية إقامة دولة فلسطينية

ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع جامعة الدول العربية، أخر التطورات في غزة.

وقال بلينكن في تغريدة على حسابه على موقع تويتر: “التقيت وفد من جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي من مصر والأردن وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والسلطة الفلسطينية لمناقشة الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة”.

وقال: “لقد ناقشنا هدفنا المشترك المتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقبلية إلى جانب إسرائيل”.

كما قال بلينكن في تغريدة أخرى: “بحثت مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الحاجة الملحة لتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية وتعزيز حماية المدنيين في غزة”.

الاحتلال الإسرائيلي: يعتقل شابا ويعتدي على آخر ويحطم صرح شهيد جنوب بيت لحم

في سياق متصل، اعتقلتالاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، شابا، واعتدت على آخر، وحطمت صرح شهيد في بلدة الخضر وقرية مراح رباح جنوب بيت لحم.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب وسام عمر أسعد (27 عاما)، بعد مداهمة منزل عائلته وتفتيشه.

وحطمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صرح الشهيد حسين مسالمه، المقام أمام منزل والده الواقع على شارع القدس الخليل.

وفي قرية مراح رباح جنوبا، حطمت قوات الاحتلال زجاج مركبات تعود لكل من: خالد محمد الشيخ، ومحمد اسماعيل الشيخ، ووليد موسى الشيخ، وشيماء أحمد الشيخ، واعتدت بالضرب على الشاب عبد الله محمد الشيخ، وداهمت عددا من منازل المواطنين عبثت بمحتوياتها.

قصف إسرائيلي متواصل على مدينة خان يونس

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي متواصل على مدينتي خان يونس ورفح، جنوب قطاع غزة.

وبحسب وفا، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة النجار جنوب خان يونس، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، ومنزلا لعائلة حمودة ما أدى لمقتل وإصابة عدد منهم.

كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي ومدفعيته عدة مواقع في خان يونس، ما أدى لسقوط عدد من الشهداء والجرحى.