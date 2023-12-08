عبدالمنعم السيد: قرار دعم "سياحة اليخوت" فرصة لدعم إيرادات القطاع

كشف الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عن تفاصيل إصدار الحكومة قرار ترخيص لقناة السويس بتأسيس شركة قوارب ويخوت.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، والمُذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الجمعة، إن سياحة اليخوت ستدر دخلًا كبيرًا.

وأضاف أن شركة قناة السويس للقوارب الحديثة سيكون غرضها تصنيع وصيانة وتصدير اليخوت والوحدات البحرية.

وأشار إلى أن ذلك وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، والقوانين ذات الصلة.