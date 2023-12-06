الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد أبوبكر: قناة السويس تعاملت بحرفية مع تعطل سفينة الحاويات

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر

كشف الإعلامي خالد أبوبكر، عن تفاصيل عطل سفينة الحاويات العملاقة، والتي تعطلت في قناة السويس اليوم، مؤكدًا أن العطل كان في محرك السفينة نفسه، ونتيجة اختلال الدفة اصطدمت بكوبري الشهيد أحمد منسي.

وأضاف، خلال حلقة برنامجه "كل يوم"، والمذاع عبر فضائية "on"، أنه تم تحريك خلية نحل كاملة، لأنه لا يجوز أن تقف قناة السويس لدقائق، مؤكدًا أنهم أصبحوا محترفين في التعامل مع مثل هذه الحوادث.

وأكد أنه تحركت 4 قاطرات ولا تستطيع كل الدول عمل ذلك، و3 منها تصنيع مصري خالص، وهذا لم يأتِ من فراغ، ولكنه نتيجة جهد وعمل كبير جدًا.

تقديم الدعم الفني اللازم لسفينة الحاويات

وأشار إلى أنه تم توجيه السفن للمجرى الآخر حتى لا يتعطل المجرى الملاحي، وتم اتخاذ الإجراءات، وتم تقديم الدعم الفني الممكن لسفينة الحاويات، والحديث مع الوكلاء لطمأنتهم، مؤكدًا أنه تم الحفاظ على سلامة السفينة وسحبها بعيدًا عن المجري الملاحي وكلها إدارات تعمل على مدار الساعة.

خالد أبو بكر سفينة الحاويات العملاقة محترفين قناة السويس كوبرى الشهيد احمد منسى

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