"الأرصاد" تحذر.. أمطار رعدية الثلاثاء المقبل على هذه المناطق

كشف الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، موضحًا ما يتردد بشأن أن فصل الشتاء الحالي الأشد بردوة خلال الخمسين عاما الماضية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، والمُذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الجمعة، إن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعة والأمطار أيضا، مشيرًا إلى أنه متبقي 14 يوما وينتهي فصل الخريف ويبدأ فصل الشتاء، وهناك توقعات بأن تكون درجات الحرارة والأمطار أيضا حول المعدلات الطبيعية.

وأضاف أن هناك اضطراب في الأحوال الجوية على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون رعدية أحيانًا ونشاط للرياح على بعض المناطق.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يشهد الإثنين المقبل أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال الصعيد وخليج السويس وسيناء ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأوضح أن يوم الثلاثاء قد يشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وجنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.