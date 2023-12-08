الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بريطانيا: "أعداد صادمة للضحايا المدنيين فى غزة.. والاستيطان فى القطاع غير قانونى"

غزة
غزة

قالت سفيرة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، اليوم الجمعة، إن إسرائيل يجب أن تكون دقيقة في أهدافها من الحرب على غزة. 

وتابعت في كلمتها أمام مجلس الأمن، أن العدد الهائل للمدنيين الذين قتلوا في غزة "صادم"، وقال إنه يجب حماية المدنيين.

وأضافت أن العالم بحاجة إلى "العمل على تجنب تصعيد" العنف في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن إعلانات إسرائيل بالموافقة على بناء مستوطنات جديدة هناك مثيرة للقلق ولن تؤدي إلا إلى زيادة التوترات.

 قالت: ولنكن واضحين: المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. فهي تشكل عقبة أمام السلام، وتهدد القدرة المادية على تحقيق الحل القائم على وجود دولتين.

حافة الانهيار الكامل في غزة 

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قال مدير وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن المجتمع “على حافة الانهيار الكامل” في غزة.

وتابع توماس وايت، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي: “النظام المدني ينهار في غزة - الشوارع تبدو موحشة، خاصة بعد حلول الظلام - يتم نهب بعض قوافل المساعدات ورشق مركبات الأمم المتحدة بالحجارة”.

وأكد أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة تواصل خدمة سكان الأراضي الفلسطينية بما لديها من مساعدات محدودة.

الاتحاد الأوروبي: مساعدات إنسانية بقيمة 125 مليون يورو للفلسطينيين 

وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستقدم 125 مليون يورو (107.2 مليون جنيه إسترليني) كمساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني في عام 2024.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم إن الأموال ستخصص لدعم المنظمات الإنسانية العاملة في كل من غزة والضفة الغربية المحتلة.

ويتم تقديم المساعدة من خلال الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالإضافة إلى منظمات الإغاثة المحلية الشريكة لها.

وفي غزة، حيث قالت اللجنة إن الاحتياجات الإنسانية "في أعلى مستوياتها على الإطلاق"، سيركز التمويل الجديد على الاستجابة الطارئة المنقذة للحياة، واستعادة الوصول إلى الاحتياجات الأساسية مثل المياه والغذاء والرعاية الصحية والمأوى والصرف الصحي.

المملكة المتحدة إسرائيل هادفة ودقيقة تحقيق باربرا

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