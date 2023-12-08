الاتحاد الأوروبى: 125 مليون يورو مساعدات إنسانية للفلسطينيين خلال 2024

أعلنت المفوضية الأوروبية عن أنها ستقدم 125 مليون يورو (107.2 مليون جنيه إسترليني) كمساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني خلال عام 2024.

وقالت المفوضية في بيان لها، إن الأموال ستخصص لدعم المنظمات الإنسانية العاملة في كل من غزة والضفة الغربية المحتلة.

ويتم تقديم المساعدة من خلال الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالإضافة إلى منظمات الإغاثة المحلية الشريكة لها.

وفي غزة، قالت اللجنة إن الاحتياجات الإنسانية "في أعلى مستوياتها على الإطلاق"، وسيركز التمويل الجديد على الاستجابة الطارئة المنقذة للحياة، واستعادة الوصول إلى الاحتياجات الأساسية مثل المياه والغذاء والرعاية الصحية والمأوى والصرف الصحي.

وفي الضفة الغربية، قالت اللجنة إن العديد من المجتمعات الفلسطينية معرضة لخطر التهجير أو التهجير القسري بالفعل، وسيوفر التمويل خدمات الحماية مثل المساعدة القانونية أو المساعدة المادية، وسيدعم حصولهم على الخدمات الأساسية والتعليم في الضفة الغربية.

شاب فلسطيني يروي كواليس اعتقاله

وفي سياق متصل، قال شاب فلسطيني إنه تم تقييد يديه وتعصيب عينيه من قِبل قوات الدفاع الإسرائيلية في شمال قطاع غزة يوم الخميس.

وقال الرجل البالغ من العمر 22 عامًا، والذي كان من بين عشرات الرجال الفلسطينيين الذين اعتقلهم جنود الجيش الإسرائيلي أمس، لبي بي سي: أجبرونا (جيش الدفاع الإسرائيلي) على الجلوس في منتصف الشارع لمدة ثلاث ساعات تقريبًا، ثم جاءت الشاحنات وكبلوا أيدينا وعصبوا أعيننا واقتادونا إلى مكان مجهول.

وقال إنه عندما وصلوا إلى الموقع، تم اختيار الرجال بشكل عشوائي لاستجوابهم حول علاقتهم بحماس، وقال إنه تم نقله هو ووالده وشقيقه وخمسة من أبناء عمومته إلى مكان رملي وتركوا شبه عراة ولكن تم إعطاؤهم بطانية أثناء الليل.

واختتم: "أطلقوا سراحنا جميعًا، باستثناء والدي وابن عمي الأكبر.. يعمل والدي في الأونروا (وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين) ولا أعرف لماذا أخذوه!".