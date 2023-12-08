محمد إمام عن تعاونه مع ماجد الكدوانى: "موهبتك حافز وأخلاقك درس"

أعرب النجم محمد إمام عن سعادته بالتعاون الأول له مع النجم ماجد الكدواني في فيلمه السينمائي الجديد "أبونسب" والمقرر طرحه بدور العرض السينمائية في يوم 28 ديسمبر الجاري.

ووجه محمد إمام رسالة إلى النجم ماجد الكدواني عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي إنستجرام ونشر صورة بوستر الفيلم التي تجمعهما سويًا وعلق قائلًا: "استنوني لأول مرة مع النجم الكبير ماجد الكدواني سعيد بالشغل معاك واتشرفت بيك.. موهبتك حافز وأخلاقك درس.. شكرًا على كل حاجة.. إن شاء الله الفيلم يعجبكم جدًا".

الإعلان الرسمي لفيلم "أبونسب"

طرحت شركة سينرجي فيلمز الإعلان الدعائي لفيلم "أبونسب" البرومو الرسمي للعمل الذي سيطر عليه حالة من الكوميديا والأكشن، وظهر "إمام" خلال البرومو يتعرض للتهديد من ماجد الكدواني والفنان محمد رضوان، أثناء زواجه من الفنانة ياسمين صبري، وذلك خلال زفافهما، لسبب ما تكشفه أحداث العمل، حيث تحول حفل الزفاف لمعارك بين الحضور بالأسلحة.

قصة وأحداث فيلم "أبونسب"

وتدور أحداث فيلم "أبونسب" في إطار اجتماعي كوميدي أكشن، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

أبطال وصناع فيلم "أبونسب"

فيلم "أبونسب" يشارك في بطولته بجانب النجم محمد إمام كل من النجم ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، ومن إنتاج سينرجي فيلمز، ماجيك بينز، أوسكار، نيو سنشري، مصر العالمية، فيلم سكوير.

ويجمع فيلم "أبونسب" محمد إمام وياسمين صبري للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم في الهند" عام 2016، وفيلم "ليلة هنا وسرور" عام 2018.