كيف تدلي بصوتك في الانتخابات الرئاسية؟ (إنفوجراف)

يبدأ المصريون يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر وعلى مدار 3 أيام، التصويت في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس مصر القادم لمدة 6 سنوات من بين 4 مرشحين متنافسين على ذات المقعد.

طريقة التصويت في الانتخابات

ويسمح رئيس اللجنة للناخبين بالدخول بأولوية الحضور، حيث يتحقق من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية، ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا ببطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي، ويتحقق من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت، ويجب التأكد من ختم ظهر ورقة الاقتراع بخاتم اللجنة الفرعية في مكان بعيد عن خلفية خانات إبداء الرأي قبل إعطائها للناخب.

ويتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة، بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي الخاصة به، ويدلى الناخب بصوته فى كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقة مطوية بنفسه في صندوق الاقتراع، تحت إشراف الموظف الذى يكلفه رئيس اللجنة بذلك.

ويحظر على الناخبين تصوير بطاقات الاقتراع باستخدام الهاتف المحمول لتقديمه دليلًا على انتخابهم مرشحًا بعينه ويجب عليهم ملاحظة وضع الناخب ورقة الاقتراع فى صندوق الاقتراع، وفي حالة محاولة الخروج بورقة الاقتراع يحرر مذكرة بهذه الواقعة لمن يتم ضبطه.

وفى الختام يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من غمس الناخب إصبعه في الحبر الفسفوري وذلك بعد اتخاذ خطوات استخدام الحبر الفسفوري.