الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: جرائم الاحتلال بحق الإنسانية الفلسطينية تفوق القدرة على التخيل

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن حركة حماس كان لديها ميثاق خاص بها وتم تغييره عام ١٩١٧، وذلك التغيير بسبب الانتهاكات المستمرة للكيان الصهيوني، ورغبته في احتلال كافة أراضي فلسطين.

التطرف الإسرائيلي 

وأكد ضياء رشوان، خلال تقديمه برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، أن الحكومة الصهيونية متطرفة بصورة كبيرة، حيث أفعال هذه الحكومة العنيفة لا تشير لشيء سوى التطرف والإرهاب في الفعل.

وأضاف في حديثه، أن العدوان الصهيوني يزداد حدة وشدة بصورة كبيرة مع مرور السنوات، ولهذا كانت هذه الغارات الصهيونية الحالية الأخيرة على الجانب الفلسطيني تفوق القدرة على التخيل، ولهذا أعداد الشهداء في فلسطين تزداد على مدار الساعة.

الانتهاكات الصهيونية

وتابع: "الكيان الصهيوني انتهك  كافة القوانين الدولية الخاصة بالحروب، ولهذا المجتمع الدولي الآن بدأ يدرك مدى شدة الجرائم الصهيونية في حق الإنسانية الفلسطينية".

ضياء رشوان اي تي سي مصر جديدة الكاتب ضياء رشوان الحرب بفلسطين

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