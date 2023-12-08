باقي كام يوم على رمضان 2024؟.. القومي للبحوث يكشف الموعد الرسمي

باقي كام يوم على رمضان 2024.. بدأ البحث يزداد حول شهر رمضان و موعده رسميًا في مصر وفقًا للحسابات الفلكية والتي أعلنت عنه في وقت سابق، حيث يرغب الكثيرين معرفة موعد قدوم الشهر المبارك والذي يعد من أفضل الشهور الثانوية وأحبها عند الله عز وجل.

باقي كام يوم على رمضان 2024

وجاء سؤال المواطنون " باقي كام يوم على رمضان 2024" ضمن الموضوعات الأكثر بحثًا عبر منصات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة.

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أول أيام شهر رمضان 2024

وفقًا لتقديرات حسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية، تُشير إلى أنَّ بداية شهر رمضان الكريم في يوم الإثنين 11 أو الثلاثاء 12 مارس 2024 كما أنه من المتوقع أن تكون عِدة رمضان 30 يوم هذه السنة ليلة تحري هلال رمضان وحدوث الاقتران بتمام الساعة 11:02 صباحًا يوم الأحد 10 مارس 2024 الموافق 29 من شعبان 1445هـ.

وبحسب موعد بداية شهر رمضان الذي أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية، فيتبقى نحو 93 يومًا فقط على أول أيام الشهر المُبارك، سائلين المولى جلّ جلاله أن يُبلغنا إياه ويجعلنا من أهله بإذنه- سبحانه وتعالى-.

أدعية مستحبة في شهر رمضان

"اللهم بلغنا رمضان"

"اللهم أعنا على صيام رمضان"

"اللهم اجعل رمضان شهر خير وبركة"

"اللهم اغفر لي وارحمني في رمضان"

"اللهم بارك لنا في رمضان وفي أعمالنا"

أدعية من القرآن الكريم في رمضان

"رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ" - سورة آل عمران: 8.

"رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ" – سورة البقرة: 250.

"رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ" - سورة البقرة: 286.

"ربّ اشرح لي صدري ويسّر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي" سورة طه الآية 25 – 28.

"لا إله إلا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين." سورة الأنبياء - الآية 87

"ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلًا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم." سورة الحشر - الآية 10.

"ربّ ابن لي عندك بيتًا في الجنّةِ" سورة التحريم - الآية 11.