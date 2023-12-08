الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى: الدولة المصرية حريصة على تغيير شكل القاهرة الكبرى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص الدولة المصرية على تغيير شكل القاهرة الكبرى وحركتها عبر إنشاء طرق جديدة.

وقال الرئيس السيسي، خلال تفقد اليوم الجمعة محور اللواء محمود نصر، لتخفيف الأحمال على طريقي القاهرة السويس والقاهرة ـ الإسماعيلية، إن المحور الجديد الذي يمتد بطول 19 كم، جاء تنفيذه بعد دراسة وجدت عدم امتلاك محاور تبادلية تخفف الضغط على محور الإسماعيلية ومحور السويس، وفي الوقت نفسه لخدمة التجمعات الكثيرة في المنطقة التي يتم تنفيذها.

نقلة كبيرة في الحركة المرورية 

وأشار الرئيس إلى أن هناك أراضي في منطقة القاهرة يمكن تنميتها، موضحًا أن الطريق الذي تم تنفيذه وهو يبلغ 19 كيلو مترًا سيكون نقلة كبيرة في الحركة المرورية، لأنه سوف يربط الشمال بالجنوب، كما يربط من محور عدلي منصور حتى السويس، كما يتقاطع مع عدة محاور مثل محور سعد الشاذلي والفريق محمد فوزي، بالإضافة إلى الربط من المطرية والمرج وعين شمس ويصل إلى مدينة الشروق والطريق الأوسطي.

الحفاظ على جودة التنفيذ ومراعاة البعد البيئي في إنشاء مختلف الطرق

وشدد الرئيس السيسي على أهمية الحفاظ على جودة التنفيذ ومراعاة البعد البيئي في إنشاء مختلف الطرق بمحافظة القاهرة طبقًا للمواصفات العالمية، فضلًا عن إعداد دراسة للوصول إلى السبل المثلى لاستخدام الأراضي المحيطة بهذه الطرق على نحو أفضل.

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الرئيس السيسى يوجه بالاستفادة من الأراضى غير المستغلة على جانبى المحاور الجديدة

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الرئيس السيسى يوجه بإعادة تدوير المخلفات الأسمنتية للطرق: "تقلل التلوث"

ووجه الرئيس السيسى باستغلال مخلفات الأسفلت بدلًا من إلقائها والاستفادة منها من خلال محطات التدوير واستخدامها مرة أخرى في الطرق التي يتم تنفيذها، وذلك للحفاظ على البيئة وخفض التكلفة بنسبة 20%.

الحفاظ على جودة التنفيذ ومراعاة البعد البيئي في إنشاء مختلف الطرق

كما وجه الرئيس السيسي بضرورة استغلال الأراضي الخالية حول محور اللواء محمود نصر الجديد، والعمل على وضع تصور واستغلاله والاستفادة منه.

الدولة المصرية شكل القاهرة الكبرى إنشاء طرق جديدة عبدالفتاح السيسي محور اللواء محمود نصر

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