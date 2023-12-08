الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى يوجه بإعادة تدوير المخلفات الأسمنتية للطرق: "تقلل التلوث"

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جولته

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولته التفقدية التي أجراها بعد ظهر اليوم الجمعة، للأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، بإعادة تدوير المخلفات الأسمنتية للطرق.

وقال الرئيس السيسي إن إعادة تدوير المخلفات الأسمنتية للطرق ليست قيمة مضافة فقط، بل تقلل التلوث، مردفا: "لما نعمل محطات تدورها ونستخدمها في الطرق، يبقى قللت التلوث وخفضت التكلفة".

كما وجه الرئيس السيسي بإعداد دراسة للاستفادة من حجم الأراضي المتاحة على جانبي محور اللواء محمود نصر.

السيسي الجمعة الأعمال الإنشائية المخلفات الأسمنتية لمخلفات الأسمنتية للطرق

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