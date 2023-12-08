يبحث الكثيرون عبر محرك البحث جوجل عن موعد افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، والذي يتم افتتاحه خلال شهر يناير من كل عام ، و ينتظره الكثيرون من محبي القراءة والطلاب، للاستمتاع بالندوات المنعقدة على هامشه ، وشراء الكتب والروايات المفضلة ، و الاطلاع على أحدث ألعاب وكتب الأطفال.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 فى مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية ، يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024 فى تمام الساعة العاشرة صباحًا، ويقتصر دخول المعرض على أصحاب الدعوات، والمشتركين بصالة العرض الرئيسية، والناشرين والمهتمين بصناعة الكتاب من رجال الأعمال، والمهنيين، وأساتذة الجامعات بواسطة دعوات خاصة، على أن يفتتح المعرض أبوابه يوم الخميس 25 يناير 2024.

الهيئة المصرية للكتاب

تستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب لفتح الباب أمام أصحاب دور النشر المصرية والعربية خلال الأسبوع المقبل، للتسجيل والاشتراك بقائمة حفلات التوقيع المقرر تنظيمها خلال فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب، و الذي من المقرر انطلاقه فى دورته الـ 55 من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتحل النرويج ضيف شرف تلك الدورة.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة المصرية للكتاب عن أماكن تنظيم حفل التوقيع في المكان المخصص بتوقيع الكتب ، خلال فعاليات المعرض، حيث يحظر التوقيع الكتاب داخل جناح دور النشر حال حدوث ذلك يتم توقيع غرامة على صاحب دور النشر فى الحال، وتحتفل الهيئة بالدكتور سليم حسن والدكتور يعقوب الشاروني هذا العام ليكون المعرض فرصة لإتاحة هذه الإصدارات للجمهور خلال أيام المعرض،و من المقرر أن تصدر بعضا من كتب الراحل يعقوب الشاروني، وكتابا يضم مختارات من قصصه للأطفال.