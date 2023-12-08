الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تحمل اسم أبنته وبمشاركتها.. محمد نور يعلن عن موعد طرح أغنية "عليا"

محمد نور وأبنته
محمد نور وأبنته

كشف المطرب محمد نور عن موعد طرح أحدث أعماله الغنائية التي حمل اسم “عليا” والتي تحمل نفس أسم نجلته عليا محمد نور والتي انتهى من تصويرها على طريقة الفيديو كليب الأيام الماضية.

وتشارك نجلة المطرب محمد نور والدها في فيديو كليب أغنية “عليا” وتتصدر بطولة الكليب خاصة وأن الأغنية تحمل أسمها، ويعتاد محمد نور على مشاركة أبناءه في أعماله الفنية سواء السينمائية أو الغنائية.

وكشف محمد نور عن موعد طرح الأغنية والمقرر لها يوم غدا السبت، عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية، ونشر عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام” عدد من مقطاع الفيديو التي تكشف عن كواليس تصوير مشاهد فيديو كليب أغنية “عليا” بقيادة المخرجة بتول عرفه بالإضافة إلى عدد من الفيديوهات التي تكشف عن تدريبات ابنته “عليا” على رقصات الأغنية.

 

3 آخر أعمال محمد نور الفنية

ويعتبر فيلم "الحب بتفاصيله" آخر أعمال الفنان محمد نور، والذى يعد عودة قوية للأفلام الرومانسية التي تضم عددًا كبيرًا من الأغاني، منها أغنية دويتو بين مصطفى قمر ومحمد نور وأخرى مع مطرب المهرجانات أحمد نافع في أول تجربة لمحمد نور في غناء المهرجانات وأغنية تجمع محمد نور بالطفل أدهم هيثم.

فيلم "الحب بتفاصيله"، بطولة محمد نور، ملك قورة، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة، كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان، دينا هلال، ناردين عبد السلام، تأليف كريم الحسيني و محمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى.

وكانت آخر أعمال محمد نور الغنائية أغنية “الحب” وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي أحمد علاء الدين والموزع الموسيقي محمد شفيق، ومهندس الصوت ياسر أنور.

وتقول كلمات الأغنية: “الحب بتفاصيله الحلوه بحلوه بمره بخيره وشره بفرحه وجرحه علي بعضه بيتاخد شاروه الحب بتفاصيله الحلوه بقلقه وراحتو بكدبو وصراحته ده لو شرحته احساسه بيتغني في غنوا ه ياليالي يا ليالي ياليلي الحب يستاهل فرصه نراجع روحنا نداوي جروحنا بعدنا وروحنا مع ذلك بنفكر في وقبلت وما شوفتش ذيك فهمني ومني ماتبعدش عني اسيب الدنيا دي بحالها وما استغناش عنك”.

 

المطرب محمد نور محمد نور عليا عليا محمد نور أغنية “عليا” بتول عرفه

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