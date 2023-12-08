البابا تواضروس يستقبل الأنبا بيسنتي وأسقف الجيزة

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الجمعة، نيافة الأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة.

وجرى خلال اللقاء بحث مجموعة من الملفات الخاصة بخدمة نيافته الرعوية.

قداسة البابا يستقبل نيافة الأنبا ثيؤدوسيوس

كما استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الجمعة نيافة الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف إيبارشية وسط الجيزة، الذي عرض على قداسته عددًا من الملفات الخاصة بالخدمة في الإيبارشية.

قداسة البابا يستقبل نيافة الأنبا أرسانيوس

وكان قد استقبل البابا تواضروس الثانى في المقر البابوي بالقاهرة أمس الخميس، نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد.

جرى خلال اللقاء عرض ومناقشة عدد من الأمور الرعوية الخاصة بخدمة نيافته في الإيبارشية.