رئيس الطائفة الإنجيلية: المشاركة الإيجابية بانتخابات الرئاسة "تصنع مستقبلنا"

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل رسامة شيوخ وشمامسة جدد للكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر، اليوم الجمعة.

وشهد الاحتفال تكريم كل من الشيخ هادي لويس، والشيخ عادل عزيز، أول شيخين للكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر.

وفي بداية خطاب الحفل، قدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لجميع الشيوخ والشمامسة المرتسمين الجدد، كما هنأ راعي الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر الدكتور القس عزت شاكر، معبرًا عن سعادته الكبيرة بمشاركة شعب الكنيسة الحبيب الاحتفال اليوم.

وأضاف الدكتور القس أندريه زكي: "السيد المسيح أحب الجميع دون تمييز، وواجه جميع أشكال التربص الروحي والعقائدي والاستعلاء والتكبر والتصنيف والتوجس ناحية الآخر، لأن التربص الروحي والعقائدي دينونة لا يمكن أن تبني أبدًا، والدينونة تهدم المجتمعات. واليوم يا أحبائي أدعوكم إلى التواضع والانكسار أمام الله، من أجل رؤية جديدة وبناء جديد".

جدير بالذكر أنه خلال جولة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر لصعيد مصر، مع وفد رفيع المستوى من قيادات الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بالكنيسة الإنجيلية بعكاكة بمحافظة المنيا، وجه رئيس الإنجيلية رسالة إلى شعب الكنيسة بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية قائلا "مهم نشارك في الانتخابات الرئاسية، إحنا صوتنا مهم وعايزين نشارك بصوتنا، نحن لا نوجه بانتخاب أحد، ولكننا نشجع شعبنا على المشاركة، الكنيسة لا تتدخل في السياسة ولكنها تهتم بالمشاركة في الشأن العام، ونحن جميعًا أساس بناء وطننا الغالي مصر ومشاركتنا الإيجابية تصنع مستقبلنا".