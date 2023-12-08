البابا فرنسيس يعلن عن الاحتفال بيوم الطفل العالمي الأول مايو المقبل

أعلن البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، عن إطلاق الاحتفال بيوم الطفل العالمي الأول ٢٤ و٢٥ مايو من العام المقبل في روما، برعاية دائرة الثقافة والتربية.

جاء ذلك بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي، بساحة القديس بطرس بالفاتيكان.

◄السلام في أوكرانيا وفلسطين

وقال البابا فرنسيس بعد ظهر اليوم: “سأذهب أولًا إلى بازيليك القديسة مريم الكبرى ثم إلى ساحة إسبانيا للصلاة إلى العذراء مريم، أطلب من الجميع، ولا سيما في روما، أن يتّحدوا معي روحيًّا في هاتين البادرتين لتسليم الذات لأمنا، ويصلّوا بشكل خاص من أجل السلام، السلام في أوكرانيا، السلام في فلسطين، وفي جميع الأراضي التي تجرحها الحروب، لنطلب السلام، وأن تتصالح القلوب، ويعمَّ السلام!”، وخلص الأب الأقدس إلى القول وأتمنى للجميع عيدًا سعيدًا ومسيرة مجيء مباركة تحت إرشاد العذراء مريم.

وتلا البابا فرنسيس ظهر اليوم الجمعة، صلاة التبشير الملائكي مع وفود احتشدت في ساحة القديس بطرس، بمناسبة عيد سيدة الحبل بلا دنس.

وقبل الصلاة ألقى كلمة قال فيها اليوم: “في عيد الحبل بلا دنس، يقدم لنا الإنجيل مشهد البشارة، هو يظهر موقفين لمريم يساعداننا لكي نفهم كيف حافظت على العطية الفريدة التي نالتها، عطيّة القلب الحرّ تمامًا من الخطيئة، وهذان الموقفان هما الدهشة لأعمال الله والأمانة في الأشياء البسيطة”.

وختم البابا فرنسيس كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي بالقول: “لذلك نسأل أنفسنا: هل أؤمن أن المهم في المواقف اليومية وفي المسيرة الروحية هو الأمانة لله؟، وإذا كنت أؤمن بذلك، فهل أجد الوقت لكي أقرأ الإنجيل وأصلّي وأشارك في الإفخارستيا، وأنال المغفرة الأسرارية، وأقوم ببعض الأعمال الملموسة للخدمة المجانية؟ إنها تلك الخيارات الصغيرة اليومية والحاسمة لكي نقبل حضور الرب، لتساعدنا العذراء مريم الطاهرة لكي نندهش أمام عطايا الله ونجيب عليه بسخاء أمين كل يوم”.