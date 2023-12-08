جدول تسبحة كيهك 2023 للأنبا يوأنس أسقف أسيوط للأقباط الأرثوذكس

تبدأ الكنائس القبطية الأرثوذكسية غدًا السبت، صلوات تسبحة شهر كيهك أو الشهر المريمي.

◄الشهر الرابع



ويعد شهر كيهك هو الشهر الرابع من شهور القبطية، ويبدأ في 9 ديسمبر من كل عام، ويتميز ذلك الشهر بأنه الشهر أكثر روحانية وأكثر تقديسًا لدى الأقباط، ويسمي بالشهر المريمي نظرًا لكثرة صلوات التسبحة والتراتيل الخاصة بالسيدة العذراء مريم، وخصصت له الكنيسة كتاب خاص يشمل تسابيحه، ويسمى "الإبصلمودية الكيهكية"، وكلمة "إبصلمودية" تعنى "تسبيح"، ويعرف أيضًا بالشهر المريمي أو سبعة وأربعة.

◄سهرات كيهك

وتخصص الكنيسة الأرثوذكسية شهر كيهك لتمجيد السيدة العذراء، حيث يشتهر بالسهرات «سهرات كيهك »، التى تمتد من المساء وحتى صباح اليوم التالى، وتصلى خاله صلوات خاصة، حيث له كتاب صلوات خاص به يسمى “الإبصلمودية الكيهكية”.

◄جدول تسبحة الأنبا يؤانس

وأعلنت إيبارشية أسيوط للأقباط الأرثوذكس جدول تسبحة شهر كيهك للأنبا يؤانس أسقف أسيوط

ويشمل جدول الأنبا يؤانس أسقف أسيوط يترأس الصلاة في كنائس القاهرة وإيبارشيات أسيوط وإيبارشية نجع حمادي ودير العذراء بالمحرق، وتبدأ التسبحة في جميع الأيام من الساعة 10 مساء، وتستمر حتى الساعة 5 صباحا، إذ يعقبها القداس الإلهي.

ويترأس الأنبا يؤانس التسبحة في اليوم الأول من الشهر والذي يوافق 9 ديسمبر، بدير العذراء مريم والمعروف بالمحرق، ويكون في إستقباله الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير، كما يقود الصلاة كل أربعاء بكنيسة العذراء مريم بالزيتون

على أن يترأس صلاة التسبحة بإيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس مساء الجمعة 22 ديسمبر 2023، عقب ترؤسه ومشاركته في الذكري السنوية الأولى للأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي الراحل.

ويقوم الأنبا يوأنس برحلة رعوية إلى دولة الإمارات، يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023، ويترأس خلال تلك الزيارة التسبحة بكنيسة العذراء مريم وأبو سيفين بالشارقة، ويعود الأنبا يؤانس إلى أسيوط في اليوم التالي ليصلي بكنيسة الأنبا أنطونيوس بساحل سليم بأسيوط.



وذكرت الإيبارشية في البيان لها أن الأنبا يوأنس يترأس صلاة ليلة رأس السنة وعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسيوط