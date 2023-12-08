الجمعة 08 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

جدول تسبحة كيهك 2023 للأنبا يوأنس أسقف أسيوط للأقباط الأرثوذكس

الانبا يؤانس
الانبا يؤانس

تبدأ الكنائس القبطية الأرثوذكسية غدًا السبت، صلوات تسبحة شهر كيهك أو الشهر المريمي.

◄الشهر الرابع


ويعد شهر كيهك هو الشهر الرابع من شهور القبطية، ويبدأ في 9 ديسمبر من كل عام، ويتميز ذلك الشهر بأنه الشهر أكثر روحانية وأكثر تقديسًا لدى الأقباط، ويسمي بالشهر المريمي نظرًا لكثرة صلوات التسبحة والتراتيل الخاصة بالسيدة العذراء مريم، وخصصت له الكنيسة كتاب خاص يشمل تسابيحه، ويسمى "الإبصلمودية الكيهكية"، وكلمة "إبصلمودية" تعنى "تسبيح"، ويعرف أيضًا بالشهر المريمي أو سبعة وأربعة.

 

◄سهرات كيهك

وتخصص الكنيسة الأرثوذكسية شهر كيهك لتمجيد السيدة العذراء، حيث يشتهر بالسهرات «سهرات كيهك »، التى تمتد من المساء وحتى صباح اليوم التالى، وتصلى خاله صلوات خاصة، حيث له كتاب صلوات خاص به يسمى “الإبصلمودية الكيهكية”.

 

◄جدول تسبحة الأنبا يؤانس

وأعلنت إيبارشية أسيوط للأقباط الأرثوذكس جدول تسبحة شهر كيهك للأنبا يؤانس أسقف أسيوط

ويشمل جدول الأنبا يؤانس أسقف أسيوط يترأس الصلاة في كنائس القاهرة وإيبارشيات أسيوط وإيبارشية نجع حمادي ودير العذراء بالمحرق، وتبدأ التسبحة في جميع الأيام من الساعة 10 مساء، وتستمر حتى الساعة 5 صباحا، إذ  يعقبها القداس الإلهي.

ويترأس الأنبا يؤانس التسبحة في اليوم الأول من الشهر والذي يوافق 9 ديسمبر، بدير العذراء مريم والمعروف بالمحرق، ويكون في إستقباله الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير، كما يقود الصلاة كل أربعاء بكنيسة العذراء مريم بالزيتون

على أن يترأس صلاة التسبحة بإيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس مساء الجمعة 22 ديسمبر 2023، عقب ترؤسه ومشاركته في الذكري السنوية الأولى للأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي الراحل.

ويقوم الأنبا يوأنس برحلة رعوية إلى دولة الإمارات، يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023، ويترأس خلال تلك الزيارة التسبحة بكنيسة العذراء مريم وأبو سيفين بالشارقة، ويعود الأنبا يؤانس إلى أسيوط في اليوم التالي ليصلي بكنيسة الأنبا أنطونيوس بساحل سليم بأسيوط.
 

وذكرت الإيبارشية في البيان لها أن الأنبا يوأنس يترأس صلاة ليلة رأس السنة وعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسيوط

 

أ الكنائس القبطية الأرثوذكسية تسبحة شهر كيهك الشهر المريمي شهر كيهك ◄جدول تسبحة الأنبا يؤانس

مواد متعلقة

الأنبا توما حبيب يؤكد ضرورة المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية

قبيل بدئه.. تعرف على أحاد شهر كيهك وبرمون عيد الميلاد 2024

غدًا.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تبدأ شهر كيهك 2023

موعد إحياء الذكرى الأولى لرحيل الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي

البابا تواضروس الثاني في احتفالية يوم الصحافة: مصر علمت العالم فن الأعمدة

فيلم تسجيلي عن دور الصحافة القبطية باحتفاليتها اليوم

الأنبا بيمن: المشاركة حق وواجب لكل مواطن والكنيسة تحث أبنائها على الإيجابية

البابا تواضروس الثاني يترأس احتفالية عيد الصحافة القبطية

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل وفاة الشقيق الأكبر للفنان أحمد حلمى فى بنها

عاجل .. الجيش الإسرائيلى يعلق على "صور الأسرى المقيدين" فى غزة

تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائرى

أسعار الفراخ | بورصة الدواجن اليوم فى مصر الجمعة 8-12-2023

حشيش وبانجو وهيروين.. سقوط تاجرى مخدرات فى شربين ودكرنس

عاجل.. بعد انتهاء الإيقاف.. كيف تفكر إدارة الزمالك فى أزمة أحمد فتوح؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سر الاتصال بين الملك عبدالله الثانى والرئيس جو بايدن

د. محمد عفيفي

عبدالناصر فى الفالوجة

ماجد حبته

أقوى أدوات جوتيريش

بسنت حسن

الاستحقاق الانتخابى

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت