مراسل "إكسترا نيوز": معبر رفح استقبل مساعدات روسية وأمريكية تمهيدًا لدخولها غزة

كشف عوض الغنام مراسل فضائية "إكسترا نيوز" من معبر رفح، عن أن المعبر استقبل اليوم الجمعة، طائرتين إحداهما تابعة لروسيا والأخرى تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، تمهيدًا لدخولهما إلى الجانب الفلسطيني.

وأضاف مراسل "إكسترا نيوز" في رسالته على الهواء مباشرة، أن هذه هي الطائرة الثالثة للولايات المتحدة منذ بدء العدوان على القطاع، لافتًا إلى أنه منذ يومين زارت المسئولة الأمريكية الخاصة بالوكالة الأمريكية للتنمية العريش، ووعدت بدعم كبير خاص بمستشفى ميداني سيصل إلى غزة، لكن حتى الآن لم يصل أي شيء.

وأكد أن المستودعات داخل معبر رفح من الجانب المصري، مزدحمة للغاية بالمساعدات المصرية والدولية والمقرر إرسالها إلى غزة، لكن استمرار القصف يعوق بشكل كبير سرعة توصيل هذه المساعدات إلى الجانب الفلسطيني.