15 دقيقة.. مبولحي يحرم كهربا من التقدم لصالح الأهلي

مرت 15 دقيقة من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري ومازالت النتيجة هي التعادل السلبي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط ويأتي شباب بلوزداد ثانيًا برصيد 3 نقاط.

الأهلي بدأ المباراة بقوة بحثا عن تسجيل هدف مبكر.

وشهدت الدقيقة الرابعة، تمريرة عرضية أرسلها معلول من جهة اليسار وشتتها أشرف بودرامة من داخل منطقة الجزاء.

حسين بن عيادة أرسل تمريرة طولية من منتصف الملعب لداخل منطقة الجزاء وشتتها معلول بعيدا عن منطقة الخطورة.

كهربا هدد مرمى شباب بلوزداد في الدقيقة 11 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس المخضرم رايس مبولحي.

معلول أرسل تمريرة طولية لداخل منطقة الجزاء في اتجاة كهربا وأمسك بها رايس مبولحي بسهولة.

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تشكيل الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد

وجاء تشكيل الأهلي في مباراة اليوم على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي‎.‎

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول‎.‎

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وحسين الشحات‎.‎

خط الهجوم: محمود كهربا.‏

وسبق أن التقى الفريقان في مواجهة واحدة في دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2001، وفاز الأهلي بالقاهرة 1- صفر أحرزه حسام غالي، وكرر فوزه بالجزائر بنفس النتيجة 1- صفر، أحرزه إبراهيم سعيد.

وخلال تاريخ مواجهات الفريق الأول بنادي الأهلي في بطولات الأندية الإفريقية المختلفة، لعب الأهلي 24 مباراة مع ستة أندية جزائرية وهي: مولودية الجزائر وشبيبة القبائل ووفاق سطيف وشباب بلوزداد واتحاد العاصمة وشبيبة الساورة، فاز الأهلي في إحدى عشرة مباراة، وتعادل في سبع مباريات، وفازت أندية الجزائر في ست مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 32 هدفًا واستقبلت شباكه عشرين هدفًا.